España: la gran derrota

Domingo 1 de octubre de 2017. Esta fecha quedará grabada para siempre en la memoria colectiva de España como el día de la gran derrota, como el día en el que todos perdimos. Aquí nadie se ha ganado el derecho a nada más que a rectificar y a buscar soluciones dialogadas para salir de este absurdo.

Para los amantes de las imágenes (que les valen más que mil palabras), quedan las cargas policiales, los llantos y contusiones de más de ochocientas personas, que han ido a atenderse a los centros de salud catalanes para hacer recuento de la represión violenta de Estado. Quedan para el imaginario de los malpensados buenistas “el civismo del pueblo catalán” ante la barbarie de “las fuerzas de ocupación españolas”. Perdimos, todos, el 1 de octubre.

Pero conviene que quede dicho que en Cataluña no se han vulnerado derechos fundamentales. Tres cadenas de televisión autonómicas, diversos periódicos y radios han dado cuenta de todas las opiniones y de la construcción del relato nacionalista. Tanta libertad de expresión y de reunión y asociación hay en Cataluña que han conseguido organizar una “consulta” (el famoso 9N, 9 de noviembre de 2014), darle carácter plebiscitario a unas elecciones autonómicas (27 de septiembre de 2015) y organizar un “referéndum” declarado ilegal. El discurso victimista y efectista de pancartas pidiendo libertad para Cataluña es solo eso: propaganda.

En directo, por televisión, el pasado 6 y 7 de septiembre, asistimos al asalto descarado a las leyes y se aprobó, de forma inmediata y sin respetar a la oposición, leyes que convocaban un referéndum y que activaban la desconexión con España. Un día terrible también para la democracia. Entonces el Gobierno español, tirando de la ley que deben cumplir y hacer cumplir, declaran esas leyes y el referéndum que perseguían, ilegales.

Y llega la triste fecha. Ya advirtieron los independentistas que pasara lo que pasara no olvidarían lo que les han hecho (instalan un rencor también para el futuro) y que seguro proclamarían la independencia. Sabiendo que millones de catalanes (el censo electoral es de más de cinco millones y medio), no saldrían a votar bajo ningún concepto, rebajaron sus expectativas hasta un millón de participantes. Con eso les bastaría para dar por bueno el “referéndum”, ilegal, y proclamar la independencia. Ahora, dicho todo lo anterior, ustedes son testigos oculares de los hechos que les transmiten por televisión.

La sinrazón sectaria de los políticos ha llevado a una fractura social profunda. Las cargas policiales, diga lo que diga el Ministro del Interior, no han sido afortunadas, les ha dado alas al discurso victimista del independentismo y ha generado imágenes vergonzosas que están dando la vuelta al mundo.

No se queden en los heridos, ni en las cargas policiales ni se acerquen a este tema partiendo de este 1 de octubre de 2017: el asunto catalán es mucho más complejo y profundo, que le pregunten a los padres de niños que quieren que sus hijos estudien en español, que le pregunten a los que no comulgan con el relato independentista, cómo los acosan y acusan de españolistas, pregunten a Joan Manuel Serrat o a Juan Marsé lo que dicen de ellos ahora, que son unos fascistas y renegados.

Son días difíciles para España, días complejos para la convivencia en la comunidad autonómica de Cataluña, son días para aprender que si a las cosas no las llamas por su nombre las terminas transformando en otra cosa. No existen dos gobiernos en este conflicto: Está el gobierno central y está la autonomía, en este caso la catalana, presidida por imposición de los independentistas por Carles Puigdemont. No hay dos leyes, está la Constitución española, de todos, refrendada por casi un 90% en Cataluña y de esta emana el Estatuto de Autonomía, discutido, pactado y votado por los catalanes.

Lo triste de hoy es que el inmovilismo del presidente Rajoy y la deriva absurda de Puigdemont, nos ha puesto en el peor de los escenarios. Enfrentar la pasión con la razón, la ley con la política, convierte a Cataluña en estos momentos en una tierra muy hostil, digan lo que digan sobre lo civilizado de su proceder. La cerrazón casi sectaria que no les permite ver más allá de la consecución de un objetivo, nos pone a todos en serio riesgo.

Esperamos con impaciencia un diálogo que llega tarde, pero que necesitamos mucho más que ayer. Fuentes del Gobierno de España barajan ya la posibilidad de ir a elecciones generales, mientras que el mismo 1 de octubre por la noche, sin terminar el recuento de los votos del “referéndum” ilegal, Puigdemont deslizaba la verdad del asunto: sí o sí, declarará esta semana la independencia unilateral.

No, el derecho a votar se gana haciendo política, no saltándose las leyes. Rajoy, por tranquilo tiene un serio problema y su torpeza le ha dado alas al independentismo. Alas muy cortas que no lo llevarán muy lejos. No se engañen: votar no es el fin último de la democracia.

El autor es escritor