La corrupción es el preámbulo a un estallido social o a una revolución porque genera altos niveles de frustración en la sociedad, ya que una minoría se apropia indebidamente de los recursos que deben satisfacer las necesidades básicas de las mayorías.

Si le agregamos a este sentimiento elevado de frustración, la baja tolerancia a la frustración que existe en nuestro país, la cual se debe a varios factores, como la cultura de “coger los mangos bajitos”, “el juega vivo”, la sociedad de consumo y el hedonismo generalizado, unido al hecho de que el panameño prefiere llevar la fiesta en paz y no confrontar: “hermano mío panameño tú siempre respondes sí”. Todo esto nos da un coctel peligroso que es el caldo de cultivo para cualquier explosión social.

Hemos visto como poco a poco se instalan los antivalores: la creencia de que con tener un padrino o madrina basta para encontrar un trabajo que “te resuelva”, que es mejor mirar para otro lado para no meterse en problemas, que mejor no poner en práctica sus valores porque hay que estar bien con el poderoso; cuando “el manejo político” se asimila al encubrimiento, a la falta de transparencia, a la manipulación, en fin, a la corrupción, entonces sabemos que hemos llegado al punto que describe tan bien Ayn Rand en La rebelión de Atlas: “Cuando vean que para producir, necesitan obtener permiso de los hombres que no producen nada; cuando vean que el dinero fluye a quienes comercian, no en bienes, sino en favores; cuando vean que los hombres se hacen más ricos a través de la estafa que del trabajo y sus leyes no los protejan de ellos, pero los protejan a ellos de ustedes; cuando vean que la corrupción es recompensada y la honestidad se convierte en un sacrificio personal; Sabrán que su sociedad está condenada”. (1era. Ed. 1957, última 2006).

Las causas de la corrupción son múltiples, mencionemos las más importantes: modelos distorsionados de referencia, la impunidad que da entender que se puede seguir robando y aquí no ha pasado nada, la concentración de poderes que le da una alta discrecionalidad al funcionario, la burocracia excesiva, la falta de transparencia, la poca eficiencia de la administración pública, la falta de conciencia y de responsabilidad social generalizada.

Las consecuencias también son diversas: En lo concerniente a lo económico, la inversión inapropiada de los recursos, nos condena al subdesarrollo, porque trastoca las prioridades en las políticas públicas, incrementa la pobreza, manteniendo a una gran parte de la población en la pobreza.

En lo social, crea situaciones de injusticia social, ya que una minoría se apropia los recursos de las grandes mayorías, lo que conlleva a un sentimiento de frustración generalizado y a una desconfianza en todos los elementos de poder de la sociedad: líderes sociales, medios de comunicación, etc.

En cuanto a lo político, menoscaba los cimientos de la democracia: la credibilidad en el aparato estatal, la representatividad real de los elegidos y la legitimidad de las actuaciones de los funcionarios, creando serios problemas de gobernabilidad.

Y lo peor es que en el plano individual, la persona distorsiona los valores, las creencias, y se refuerza la cultura del “juega vivo”.

Es por eso que debemos velar y corregir los factores que inciden en esta corrupción como lo son: La optimización del sistema judicial, mejorando la manera en que se eligen los magistrados que debe ser independiente del poder ejecutivo para garantizar una total independencia del poder judicial.

Nuevas leyes, que permitan una mayor transparencia en el proceso de adjudicación de licitaciones. Nuevos sistemas informáticos que le brinden mayor transparencia e información de los procesos de licitación a la sociedad en general para poder ejercer una veeduría ciudadana.

La modernización, automatización y simplificación de los procesos en los diferentes ministerios y entidades públicas para hacerlos más eficientes, eficaces y homogéneos para que no den pie a discrecionalidades.

Este es un pequeño país, que con un pequeño esfuerzo de todas y de todos, puede llegar a ser un referente de transparencia y desarrollo humano para la región, trabajemos todas y todos juntos antes de que sea demasiado tarde.

La autora es psicóloga y profesora en ciencias políticas.