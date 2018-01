Estrangulaciones, tomas y retomas

A pesar de los ruegos del papa, de instituciones humanitarias, de gentes y pueblos pacíficos y de bien que no soportan continuar siendo engañados y robados; de madres y padres que no quieren seguir asistiendo a funerales y hospitales, y de tantos reclamos por equidad y justicia, seres “humanos” depredadores, enquistados en los poderes políticos y élites económicas, continúan siendo el lastre de la creación. No han entendido que la gobernabilidad es la capacidad de gobernar con eficiencia y que el poder radica en el pueblo y no en cargos de un efímero poder que no les pertenece. Continúan avasallando, expropiando y tratando de someter pueblos y países por medios criminales.

Existen muchos supuestos “personajes” obnubilados mental y físicamente, lo que los convierte en una amenaza para la humanidad y por ende para la seguridad mundial, peor si ocupan cargos de relieve político-administrativo. Las persecuciones y represión a las protestas –realmente pacíficas y espontáneas– que se dan en América Latina contra el acomodo delincuencial de los poderes del Estado son demostraciones del poco importa y la irresponsabilidad infame de las clases dirigentes y las políticas de Estado.

Los recientes golpes de Estado judicial en Paraguay, Brasil y Honduras, donde se repite ahora un escandaloso fraude electoral con saldo de más de 30 muertos hasta hoy, son indicativos de una nueva modalidad de apoderamiento de países en la que subyace un trasfondo oscuro de contubernio planificado.

Las recientes burdas expresiones del presidente Trump sobre pueblos americanos y africanos constituyen una afrenta y una ofensa que demuestran ignorancia, falsa supremacía, baja calidad personal, moral y política de un hombre que no representa con dignidad a un país donde nació de inmigrantes. ¿Cómo esperar de este hombre y de su gobierno, justicia, equidad y paz? ¿Cómo esperar que no haya discriminación e impunidad en los asesinatos de afroestadounidenses, mestizos e indios, únicos auténticamente americanos? Allí están también sus actuaciones en Puerto Rico y sus viajes alrededor del mundo vendiendo armas. ¿Qué religión será la suya? Defensor y aupador de causas ilegítimas como varios de sus antecesores, mercader de la destrucción y negociante de vidas, este “señor” debe ser relevado de su cargo.

Ante todas estas incongruencias antidemocráticas, nada dicen los Gobiernos de Colombia, México, Brasil, Argentina, Chile, Panamá. ¿Serán partidarios de sus expresiones o son tan pusilánimes? Tampoco las rechazan muchos en Europa, principalmente Noruega. El mundo es víctima de estrangulación financiera, alimentaria, mediática y de tomas y retomas -como muchos panameños sospechan que pasará con su Canal– por donde continúan transitando gratis navíos y submarinos de guerra que han empezado a arriar la bandera panameña al cruzar su territorio. Los pueblos “anestesiados están despertando” o “ya basta” rezaban algunos de los carteles en la reciente protesta contra la corrupción del 9 de enero en Panamá. Políticos y empresarios deben tomar en serio la falta de respuestas, abusos, engaños e hipocresía. Es obligante retomar la convocatoria de una “Alianza multirracial de empobrecidos” de Martin L. King, asesinado el 15 de enero de 1968.

El autor es periodista-analista internacional