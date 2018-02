Éxitos en el Canal y en su exzona

Hace poco pude conversar con un norteamericano exzoneíta que viene todos los años de vacaciones a Panamá, y le pregunté cómo veía lo que fue su exzona canalera.

Esto motivó que hiciéramos una lista de los éxitos sobresalientes que están a la vista.

Primero, por supuesto, la expansión del Canal panameño, que ha sido un éxito internacional impactante, a pesar de los naturales obstáculos en un proyecto tan macro con tantos años de construcción.

Segundo: la transformación de Amador y sus islas… y la maravilla internacional que es el Museo de la Biodiversidad, único proyecto en Latinoamérica del arquitecto Frank Ghery, quizás el más famoso arquitecto del mundo. El museo, con su historia sobre la emergencia del istmo de Panamá, que conectó Norte y Sur América, constituyendo un puente de vida en el hemisferio que cambió el clima del mundo, asistiendo a la evolución del homo sapiens, haciendo que cada habitante del globo tenga “su poquito de panameño”. Y ahora en construcción, un gran centro de convenciones y un puerto de barcos de turismo.

Tercero: El gran desarrollo de la ex base militar de Howard por parte de London Regional, que ya cuenta con más de 100 multinacionales de renombre internacional y ya emplea a la misma cantidad de panameños que nuestro Canal de Panamá…¡y eso que está todavía en sus primeras etapas del plan maestro!

Cuarto: En el Atlántico, la transformación de isla Galeta en un centro de estudios científicos en manos de el Smithsonian Research Institute (STRI), bajo la dirección personal de nuestro Dr. Stanley Heckadon, un científico panameño de categoría mundial.

Quinto: El gran proyecto de la Ciudad del Saber, en el que Panamá y los panameños cambiamos soldados y armas por libros y estudiantes. Yo expuse en alguna ocasión esa idea en un artículo, Fernando Eleta habló de que fuera una “plaza socrática”, y Gabriel Lewis Galindo – a quien yo llamaba “el tractor” -siendo canciller de Ernesto Pérez Balladares, la armó y le dio vida jurídica.

Como toda idea naciente tuvo que superar muchos obstáculos que parecían insuperables, pero con el trabajo de Juan David Morgan como presidente, el profesor Jorge Arosemena como director ejecutivo, y sus juntas de síndicos y juntas directivas muy representativas de toda la diversa sociedad, se ha convertido en un éxito nacional e internacional que ya cumple 20 años. La Ciudad del Saber es anfitriona de multinacionales, corporaciones humanitarias, universidades, laboratorios, escuelas bilingües, oenegés dedicadas a la conservación de la naturaleza y la conservación de valores arquitectónicos Es una ciudad-jardín, sin rascacielos, apta para caminar, “bicicletear”, escuchar conciertos de música clásica, además de variadas índoles como la Luna Llena de Tambores y el Panamá Jazz Festival, ya de fama mundial. Existe un laboratorio dedicado a la biotecnología para el estudio de las células madre; fundación Yaguará, dedicada a la conservación del jaguar, el Instituto de Investigaciones Científicas y Servicios de Alta Tecnología, la incubadora de emprendimientos, las oficinas de la ONU y otras instituciones internacionales.

En conclusión…¡se han cumplido los sueños de todos sus fundadores!

Como posdata: Cuando se debatía la controversia de la salida final de las bases militares gringas, las izquierdas decían “¡fuera!”... las derechas decían “que no se vayan”, y yo decía “¡tienen que irse!”, convirtiéndome en un bicho raro ante mis pares de la empresa privada.

Se fueron.. ¡como tenía que ser!, y a mí me pasaron cosas interesantes. Una fue cuando se me presentó un gringo desconocido y me dijo, “yo a usted le debo unas excusas. Yo llegué casi que a odiarlo por sus posiciones respecto a la salida de las bases, pero decidí quedarme en Panamá y hoy vengo a decirle que usted tuvo la razón. Panamá hizo maravillas con las bases, es un país más seguro, y el mejor lugar para vivir”. “ ¡Wow!... le contesté. Hay que ser muy hombre para aceptar públicamente un error de ese tamaño”.

Lo otro es que el último soldado en salir de las bases regresó, y vive su retiro en Coronado.

Finalmente, un día se me presentó un oficial de la embajada norteamericana y me entregó una caja triangular y me dijo: “esta es la bandera panameña que se bajó junto a la norteamericana en el fuerte Clayton cuando salió el último soldado. Pensamos que por sus posiciones contra las bases, usted debe recibir esta bandera”. Se lo agradecí emocionado y doné la bandera al Museo del Canal.

¡Cosas de la historia que tuve el privilegio de vivir!

PD: Hoy me preocupo, a la vez que me avergüenzo, al conocer que nuestro gobierno – dándole la espalda a nuestra histórica lucha exitosa y superada – ha firmado, bajo el título “Nuevos Horizontes”, el equivalente a un visiting forces agreement absurdo y gracias al cual próximamente veremos nuevamente a soldados norteamericanos uniformados caminando nuestras calles, incluso cargando sus armas. En los primeros meses del gobierno de Mireya Moscoso me lo solicitaron a mí y les respondí con un claro y argumentado ¡no!... y no pasó nada. Respetaron la decisión soberana de la presidenta.

El autor es fundador del diario ‘La Prensa’