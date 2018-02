“El que se enamora pierde”.

La primera vez que escuché esa frase fue el 4 de enero de 2017, dicha por un hombre de 31 años de edad, quien se lamentaba con aflicción amarga por sus fracasos amorosos.

Y recuerdo que mientras lo escuchaba, me fue invadiendo un sentimiento de consternación, una especie de angustia existencial, como si mi alma me estuviera avisando de que aquel hombre intentaba pervertir mi corazón.

Así que, después de meditar profundamente sobre esta cuestión, llegué a la siguiente conclusión:

“El que se enamora pierde”.

f. Coloq. Dicho popular, generalmente utilizado por personas con trastornos emocionales que se manifiestan en forma de terror crónico a experimentar el proceso del enamoramiento, y con el que se pretende transmitir la idea de que en una relación de pareja no se debe desarrollar ningún sentimiento de apego hacia la otra persona.

En definitiva, quienes así piensan ‘son personas insanas’ porque: “No hay pérdida más grande en la vida que perder la oportunidad de experimentar el mayor éxtasis de la existencia humana: enamorarse”.

Porque si te enamoras… ganas:

Ganas un cúmulo de emociones desbordantes que te llevan a sentir que puedes tocar el cielo con las yemas de tus dedos.

Ganas esa alucinante sensación de que tus pies se despegan del suelo y caminas sobre el aire sintiendo que te elevas por encima de todo lo que te rodea.

Ganas ese exultante gozo que brota desde el centro de tu pecho y que te empuja a saber que no hay obstáculo en la vida que no puedas vencer.

Ganas el empezar a ver todas las cosas de color de rosa y sentir que la vida es un cuento de hadas del que tú eres protagonista.

Ganas el aumento de tu olfato, que ahora distingue con facilidad la fragancia cítrica de la hierba verde y ese delicioso aroma a tierra mojada que se desprende cuando se avecina una tormenta.

Ganas las mariposas en el estómago, las cosquillas en tu vientre, los suspiros que te llenan los pulmones y te oxigenan el cerebro, las risas tontas cuando vas por la calle y todo el mundo se da cuenta de que te has enamorado y sonríen contigo porque quieren ser cómplices de tu enamoramiento.

El que se enamora gana porque eligió la mejor parte; eligió: amar.

Quizás tú estés pensando: “Pero, cuando yo me he enamorado solo he perdido…¡He perdido tiempo, esfuerzo, energía y mucho dinero! Y después, me han abandonado sin devolverme nada de lo que gasté con esas personas”.

¡Sí! La verdad es que te pueden abandonar, engañar, decepcionar, minusvalorar, maltratar… Pero nadie te podrá hacer perder jamás todo lo bueno y positivo que quedará en ti: todo lo que amaste.

Así que, no hagas caso de sabidurías populares, que de sabias no tienen nada y que únicamente buscan conseguir que olvides las únicas cosas que son valiosas en esta fugaz vida: las cosas que nos hacen humanos auténticos.

No te conviertas en uno de esos seres de corazón seco que, por temor a ser heridos, viven desconfiando de sus parejas y anestesian su amargura proclamando su manifiesto para intentar convencer a los demás de que han tomado la elección ‘inteligente’, mientras que la tristeza en sus ojos deja patente que, en realidad, ni siquiera se han podido convencer ni a ellos mismos, porque en el fondo saben que la única verdad es que su alma turbia no sabe amar.

Porque en esta corta vida que nos ha tocado vivir, el que se enamora ama, y el que ama vive, y al que vive con intensidad la felicidad lo persigue.

Y si la relación se acaba, ¿qué importa? En esta vida, tarde o temprano, todo se acaba, pero lo que disfrutaste nadie te lo podrá quitar jamás. Y es que:“el que se enamora… gana”.

La autora es ciudadana