Facebook y sus normas comunitarias

Soy usuaria de Facebook hace más de 11 once años. Ciertamente, es una excelente red social que nos permite hacer contacto permanente con familiares y amistades, además de ser una vía de transmisión de noticias, eventos y publicar mensajes, opiniones, sean de carácter social, cultural, artístico o político.

Mi experiencia, en términos generales, ha sido muy buena. Desde el 2008 he publicado toda clase de documentos, imágenes, escritos y también, casi diariamente mis poemas que siempre acompaño con imágenes artísticas (sensuales) en su mayoría tomadas de la red.

Desde hace más o menos dos años y medio, Facebook ha venido censurándome injustamente, en diversas ocasiones, al no permitirme publicar nada, por un término, primero de tres días, luego siete días y en las tres últimas ocasiones por 30 días, porque según ellos he infringido las normas comunitarias al publicar imágenes con contenido sexual. Ellos alegan que en Facebook “no permite ofertas de servicios sexuales, solicitud de material sexual, amenazas o imágenes de violencia sexual, amenazas sobre compartir imágenes íntimas ni contenido sexual relacionado con menores”.

He tratado, infructuosamente, de hacerles entender que las imágenes que acompañan mis poemas son artísticas que en nada afectan la moral, ni caen en ninguno de los supuestos que alegan infringen las normas comunitarias. Sin embargo, lo que deben censurar no lo censuran, pues diariamente observamos en Facebook todo tipo de imágenes que sí debían ser censuradas. Por otro lado, ellos mismos se contradicen, pues todos los días te mandan los recuerdos con publicaciones anteriores donde aparecen las fotos que censuran para que tú vuelvas a compartirlas. Y eso fue lo que hice hoy, compartir una publicación del año 2014 y a la hora de hacerlo me sancionan con 30 días en que no puedo publicar nada.

La pregunta es: si publicas una imagen de Venus y Marte de Boticelli, Desnuda de Modigliani, La bañista de Renoir, La maja desnuda de Goya, ¿te censurarán por ello? Es necesario que se asesoren bien y contraten personal experto para que revisen y establezcan normas comunitarias más acordes con la realidad. ¡Abajo la inmoral e injusta censura de Facebook!

La autora es abogada y escritora