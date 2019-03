Factores de riesgo que merman la calidad de vida

En la vida hay situaciones que pueden ayudar a vivir mejor y algunas otras, por el contrario, nos pueden perjudicar. En este artículo, mencionaré algunas de las más importantes que pueden afectar nuestras vidas, pero hay que tener en cuenta que todas lo hacen con el paso del tiempo. Por eso, debemos tomarlas en serio y no pensar que como no me ocurrió nada de inmediato, no nos afectará nunca.

Entre estos están la obesidad, el tabaquismo, el sedentarismo y la dislipidemia

La obesidad está harto demostrado que es la causa de 3 millones de las muertes anuales en el mundo. Es un factor de riesgo directo de enfermedades que pueden ser letales, como enfermedad isquémica del corazón (infarto), varios tipos de cáncer (colon, ovario, páncreas, mama, etc), y de otras que disminuyen la calidad de vida, como osteoporosis, diabetes, trombosis cerebral, reflujo gastroesofágico y otras. La mejor forma de conocer el riesgo es midiéndose el perímetro abdominal (cinta métrica alrededor de la barriga, a nivel del ombligo). Si esta es mayor de 102 cm en hombres y de 88 cm en mujeres, está en riesgo alto. Si es así, procure disminuir esta medida.

El tabaquismo se asocia a más de 7 millones de muertes al año en el mundo. Aunque es muy conocida su asociación a diferentes tipos de cáncer (pulmón, laringe, páncreas, etc), también es factor primordial en el desarrollo de ateroesclerosis, por lo tanto de riesgo cardiovascular, Alzheimer y, por si fuera poco, se asocia al envejecimiento prematuro.

El etilismo se asocia a más de 3.3 millones de muertes al año en el mundo. Su uso crónico está relacionado con muchas condiciones que disminuyen la calidad de vida, como enfermedades neurológicas degenerativas, enfermedades hepáticas y desnutrición crónica.

El sedentarismo es un problema que ha empezado a agravarse con el tiempo moderno y es considerado el “nuevo tabaquismo”, precisamente por su asociación con diferente enfermedades y perpetúa el sobrepeso/obesidad.

Debes evitar estos factores si deseas tener una buena calidad de vida. Y esto debes practicarlo desde joven.

El autor es ministro de Salud