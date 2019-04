Faltan días y horas

Lo único parecido de campañas políticas del pasado con el presente son campañas sucias de descalificación a candidatos y sus partidos. Recientemente se armó escándalo en Capira con apedreamiento y palera a unos periodistas que videogrababan sospechosa repartidera de bolsas por parte de miembros de apoyo a una diputada candidata a reelección. Rápidamente nos hemos olvidado de ese vergonzoso acontecimiento. Percibo que el único candidato y partido que mantiene campaña de altura es Laurentino Cortizo y el PRD. Pienso que esta es una de las razones que lo mantienen de primero en lista de preferencias como futuro presidente. Todos los otros candidatos, sin excepción, eligen atacar a Nito por razones eminentemente politiqueras.

No hay justificación de exigir que se pronuncie en contra de diputados miembros del partido. Recordemos que el PRD tiene 550 mil miembros. Esos que hacen esa absurda petición son los que protestan exigiendo separación de poderes, así como reducir absolutismos de gobiernos presidencialistas. Sin embargo, cuando Nito dice “yo soy el que mando”, entonces dicen que es dictador, no hay coherencia en sus ataques. Como demandar de un candidato que se meta y decida en los asuntos de la Asamblea Nacional. Pero candidatos líderes de campañas sucias quieren escamotear méritos y continúan con sus caprichosas impertinencias. Candidatos con planteamientos absurdos e irrealizables son pataleo de ahogado… Hay uno que promete reducir la cantidad de diputados de la Asamblea; fíjense que me siento ofendido por semejante engaño… Estamos votando para elegir 71 miembros bajo los términos de reglamentaciones vigentes, y este demagogo nos dice que tan pronto tome posesión cambiará esas reglamentaciones. Esto es irreal jurídicamente, de hacerlo constituirá un acto inconstitucional, además de ser un golpe de Estado. Este candidato no puede llegar a regir los destinos del país, aunque cuente con el apoyo irrestricto del actual gobierno.

Otro candidato que llegó en la raya como tercero en lista de independientes fue señalado como uno de los que en depuración de firmas se encontró cédulas de muertos, de menores de edad y cédulas repetidas. Esto sería suficiente para dudar de su moral y ética, por mucho que le quieran achacar el tramposo juega vivo, a promotores que recogían firmas. Pregunto en quién cae la responsabilidad de escoger a promotores e instruirlos en trabajo ético y moral, el líder candidato es quien dicta la conducta del grupo, luego entonces en él cae la responsabilidad como beneficiario final de las malandrinadas. Este se da el tupé de presentar como plan de gobierno una composición de deseos políticos, de estudiante de tercer grado de primaria, siendo criticado hasta por una conocida comentarista.

Me dijo un destacado economista catedrático universitario que hay preocupación en el mundo financiero internacional por el resultado de las elecciones de mayo. Se dice que si el gobierno cae en manos de principiantes, tomará años recuperar la economía, lo que conduciría a las calificadoras de riesgo a reducir las clasificaciones actuales, con el encarecimiento de fondos para desarrollo, y por ende una contracción de la economía y el aumento de intereses de la deuda externa. ¿Es necesario asumir ese riesgo?

Pienso que solo hay un candidato que tiene posibilidad de conciliar el equipo de trabajo con la experiencia necesaria, estructura política con capacidad de hacerle frente a los retos del futuro económico financiero del país, y con la respuesta social oportuna y necesaria. En días pasados le escuche presentar 27 de los 125 puntos de su plan de acción para enfrentar el futuro del país.

Así lo percibo; así lo escribo.

El autor es ciudadano