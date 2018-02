El distrito de Soná es la segunda ciudad de importancia de Veraguas, por su próspera economía y desarrollo, con una superficie de 1,531 km2, integrada por 11 corregimientos y con una población que oscila entre los 35 mil a 40 mil habitantes. Su cabecera es la ciudad de Soná. Aplaudimos la iniciativa de los promotores de este evento socioeconómico y cultural que constituye una vitrina del productor y del campo, desde tiempos inmemoriales. Sede de gente trabajadora y productora y motor de la economía regional y nacional. Tierra de hermosas playas como Santa Catalina y de frescas cintas fluviales. Esta tradicional actividad agropecuaria fue presidida por la encantadora señorita Fulvia González, reina de la Feria Agropecuaria de Veraguas en Soná.

En la República de Panamá se desarrollan unas 20 ferias de diversas índoles a partir de la feria de las flores hasta la Feria Internacional de Azuero, en Los Santos. Representan una vivencia del conocimiento y la iniciativa en la producción del hombre de la ciudad y del campo. Y muy particularmente hago énfasis en la proyección educativa de estos eventos que se desarrollan con el esfuerzo propio y, otras con el apoyo del Estado. Las técnicas que se presentan van dirigidas al agricultor, al ganadero y productores en general, que permite apreciar las innovaciones modernas del momento y el desarrollo de la tecnología. La ganancia se aprecia no solamente en la economía formal e informal, puede observarse también en el fortalecimiento de esos vínculos de producción, comunicación y mercadeo que nacen y se desarrollan en estas actividades que merecen el aval del Estado, de los municipios sedes y de las organizaciones cívicas. Porque se trata del intercambio de instrumentos y técnicas de producción, tendiente a lograr una mayor eficiencia en las diferentes áreas de producción agrícola, comercial, artesanal o industrial. Y sobre todo, consideremos el impacto local y provincial que estos eventos representan para la economía del distrito de Soná y la provincia de Veraguas en particular. Los que hemos tenido la oportunidad de visitar diferentes ferias a nivel nacional e internacional, comprendemos el valor que ello representa en el país para generar nueva clientela, la oferta de los productos y su calidad, amarrar nuevos distribuidores ante la competencia y, muy particularmente, estudiar el mercado local, nacional e internacional. En otras palabras, la Feria Agropecuaria de Veraguas en Soná no debe verse como un momento festivo simplemente. Estos elementos son considerados complementarios. Pero lo central y medular del tema es visualizar el valor humano en la producción, de tal suerte que estos actos, que tienen un costo en la organización, puedan rendir mejores resultados en beneficio de la producción local y nacional.

De allí que el problema de las ferias está en la falta de apoyo del Gobierno hacia el hombre del campo y del hombre que de sol a sol lucha por el sustento diario.

El autor es exlegislador y educador