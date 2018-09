Entre tantas noticias negativas, entre tanta politiquería y tanto estrés cotidiano, nos llega como un soplo de aire fresco el Festival Nacional de la Mejorana. Un festival que se celebra una vez al año en el pequeño pero pintoresco pueblo de Guararé en Los Santos.

Este festival, que no es igual a ningún otro en el país, busca resaltar y rescatar el folklore y las tradiciones panameñas, deleitándonos por tres días con jocosas costumbres: juntas de embarre, las tunas, las cantaderas, entre otras, que siempre han caracterizado al panameño.

El Festival Nacional de la Mejorana se inició, irónicamente, gracias a un químico, Manuel F. Zárate, quien luego de haberse trasladado a Europa para cursar sus estudios, sintió gran nostalgia por sus raíces y tradiciones interioranas y decidió, junto con un grupo de amigos, crear un festival que se encargara de mantener vivas nuestras tradiciones, y así fue como hace más de 60 años nació el reconocido Festival Nacional de la Mejorana.

Sin embargo, este artículo es sobre lo que representa para mí y para mi familia este evento. Mi historia con el festival empieza en 1991. Tengo el privilegio de haber nacido en una familia 100% guarareña, mi mamá y mi papá vivían a una cuadra de distancia, conociendose desde los 10 años. Crecí con el Festival Nacional de la Mejorana. De 365 días al año en mi familia, 300 días se come y se respira el festival, casi que ni se ha acabado la fiesta cuando ya estamos pensando en el año siguiente. Pero la locura comienza tres meses antes del festival, cuando escuchas a Eda (mi abuelita y matriarca de la familia) todas las mañanas con su cuenta regresiva para que comience el festival.

Entonces empiezan los preparativos y en mi familia no se escucha otra cosa más que no sea ‘¿qué pollera te vas a poner?’, ‘¿con qué color la vas a enjaretar?’; que si los tembleques; que si contrataron a la cantalante para la tuna; que si las prendas; que si tienes suficientes peticotes, entre otras.

Participar y sacar una tuna en esta festividad no es tarea fácil y requiere de una logística increíble, pero con todo eso y gracias a la unión familiar, la Tuna de las Díaz lleva orgullosamente 28 años participando en el Festival Nacional de la Mejorana.

El último domingo de septiembre es generalmente el último día del festival, ese día salen las carretas con los carros y las tunas para cerrar con broche de oro un fin de semana lleno de tamborito, alegría y diversión. Ese domingo, el día de las Díaz, comienza bien tempranito, a las 6:00 a.m. está mi abuela despertando a todo el mundo con café, queso blanco y torrejitas de maíz nuevo. A las 7:30a.m. llegan los expertos en maquillaje, tembleques, prendas y todo el atuendo típico y entre 5 expertos y un poco de caos, logran vestir de pollera a más de 20 mujeres en un lapso de 4 horas. A las 11:30a.m. ya estamos todas reunidas en la casa de mi bisabuela (q.e.p.d) quien, cabe recalcar, fue la creadora y fundadora de la Tuna de las Díaz. A eso de las 12:00 p.m., salimos, recorremos todo el pueblo de Guararé, el cual es pequeño, pero a pleno sol, y con pollera parece ser más grande que Texas.

Pero, ¿saben algo?, lucir la pollera bailando y celebrando tus costumbres tiene algo, algo emocionante, algo que me llena de orgullo y se me eriza la piel solo de pensarlo y aunque me salgan ampollas, y me duela la cabeza de cargar tanto tiempo los tembleques caminaría dos veces Texas junto a mi familia en la tuna si fuese necesario.

Y es que si hay algo de lo cual el panameño debe estar orgulloso es de sus costumbres, de su tamborito, de su sombrero pintao, de la hermosa pollera, pero sobretodo de esa alegría que se contagia cuando celebramos las tradiciones juntos. Este fin de semana no podré asistir al Festival , ya que me encuentro fuera de Panamá y comparto los sentimientos que Manuel F. Zárate tuvo hace mas de 60 años. Me invade una nostalgia y una impotencia terrible por no poder estar en Panamá, junto a mi familia celebrando esta fecha tan importante. Peromi cora zón y mi espíritu estarán en Guararé, y de al guna forma, escribir este artículo es mi forma de sentirme parte y de darles a conocer, sobre todo, a los jóvenes, el Gran Festival Nacional de la Mejorana.

La autora es abogada