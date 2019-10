Feudalismo del siglo XXI

El show debe continuar. Nuestra oportunidad de cambios se esfumó cuando votamos a nuestros gobernantes por 5 años. Ahora estamos cosechando el fruto que sembramos. Nos guste o no, los diputados son el reflejo de nuestra sociedad diversa en valores, necesidades y educación. Cada circuito votó por los candidatos que mejor proyectaron o conectaron resolver sus necesidades prioritarias, que para la mayoría podría ser continuidad de clientelismo, resolver los problemas a corto plazo, porque se vive a corto plazo, por encima de visión de Estado a largo plazo que todos necesitamos, pero que pocos lo reconocemos.

Panamá es el país con mayor crecimiento económico de América Latina en los últimos 25 años, según las estimaciones del FMI, lo cual es incongruente porque también es uno de los países más desiguales de la región. Somos un país de altos contrastes; la Asamblea es el poder del Estado que más refleja estos contrastes. La mayoría de la población no ha satisfecho sus necesidades básicas, he allí el caldo de cultivo del clientelismo que nos lleva a un círculo vicioso de interdependencia entre la masa de votantes y el diputado populista.

Una de las causas del fin del feudalismo fue la interdependencia insostenible entre señores, vasallos y campesinos. (El señor ofrecía tierras al vasallo a cambio de su lealtad; entre más vasallos tenía, más recursos necesitaba, lo cual fue insostenible). En nuestra realidad, mientras siga este clientelismo entre diputado y votante, ¿cuánto tiempo debe pasar para que lleguemos a un punto de no retorno? ¿En qué tipo de país nos convertiremos?

El trabajo y recursos invertidos en el paquete de reformas a la Constitución que elaboró la Concertación Nacional para el Desarrollo, que pasó un proceso de discusión o difusión pública y revisión por el Ejecutivo, ha llegado a la Asamblea para ser “deformado”, considerando necesidades particulares de cada diputado que priman sobre un proyecto de Estado. Ya sea para bien o para mal de los intereses individuales progresistas o conservadores que verán sus ideales truncados. Todo es una expresión de nuestra diversidad de creencias y antagonismos. Y si después del show deciden no hacer cambios, debemos preguntarnos, ¿por qué nuevamente maniobran y manipulan con su poder para hacer de cada proyecto una moneda de cambio, donde no apruebo si no obtengo algo a cambio? Estamos en un círculo vicioso, cual feudalismo del siglo XXI, el presidente para gobernar requiere la lealtad de sus vasallos diputados y estos requieren lealtad de sus votantes, y los impuestos un día no alcanzarán para alimentar esta relación tóxica de interdependencia. Luego vendrán las medidas de contención del gasto de esos recursos malversados; luego la presión sobre la masa aumentando los impuestos, entre muchas otras medidas. Así llegará un momento en que el pueblo no lo tolere.

Honorables diputados, ¿qué país pretenden dejar a las futuras generaciones? ¿Cómo escribirán su nombre en la historia de este país: como héroes o como traidores? Tienen ahora una oportunidad como nunca antes la tuvieron otros gobiernos. Se cosecha lo que se siembra.

La autora es ciudadana