Finanzas bajo la óptica panameñista

Recientemente se han estado publicando datos estadísticos del comportamiento de la economía, así como comentarios de la ministra encargada del MEF, quien externa que los gastos del Estado sobrepasan lo presupuestado y que los ingresos no alcanzan las metas previstas. Esto no es otra cosa que un doble golpe negativo, pero según ella, los últimos meses del año se recuperarán, ya que son los meses de mayores ingresos y los aportes del Canal. Las proyecciones financieras bajo la óptica panameñista predicen que el desfase existente a la fecha va a ser recuperado hacia fines del año.

Veamos cómo algunos sectores pudieran estar reflejando el comportamiento de los ingresos para los últimos meses del año 2018. Las proyecciones del crecimiento se estiman en un rango bajo del 4%, aunque algunos piensan que estará por debajo del 4%. Este crecimiento del PIB ha sido el más bajo de los últimos años. Dicho esto, ¿cómo se puede pretender que los ingresos del Estado en los últimos meses del año excederán las sumas presupuestadas en montos suficientes como para tapar el hueco?

El desempleo del sector no gubernamental aumenta progresivamente, mientras que el Estado continúa contratando y engrosando la burocracia. Los índices económicos indicativos de las actividades generadoras de puestos de trabajo, como lo son la construcción, comercio, agricultura, hotelería y turismo, continúan en franco deterioro y no mejorarán mientras el Estado no cancele los mil millones de balboas que debe a proveedores locales y los ponga a circular. Mientras esto persista, y como posiblemente los niveles de ingresos esperados bajo la óptica financiera panameñista no se vayan a dar, entonces recurrirán a la conocida “contención del gasto”, que no es otra cosa que dejar de pagar las cuentas e incentivos y pasar el problema para el año siguiente, perjudicando a todos.

El sector bancario se contrae, tanto en los depósitos recibidos como en los préstamos nuevos otorgados por la banca nacional. El sistema bancario se vuelve más conservador, pues cada vez hay menos clientes con riesgos aceptables de crédito, además de que, al subir las tasas de intereses, con menor cartera, conservan o aumenten utilidades y es el sector con mayor rentabilidad en la economía. Por lo menos eso es lo que se publica por ahora, pero, ¿qué pasará con los grandes consorcios empresariales que han caído en situaciones de iliquidez, que simplemente tienen que seguir “cargando”, pues los montos adeudados son tan grandes que, de castigarse, pudieran afectar grandemente el patrimonio de algunas entidades bancarias?

Estados Unidos ha iniciado una ofensiva de aranceles contra todas las economías que arrojan una balanza negativa en su comercio internacional, y que consecuentemente medidas similares han sido adoptadas por los países afectados. Esto está menoscabando el volumen de la actividad comercial internacional, cuyas mercancías se trasladan por vía marítima. Al existir menor volumen de intercambio, se reflejará en los tránsitos por el Canal, y consecuentemente en los ingresos cuyos excedentes, que posiblemente no se den a los niveles esperados, ya están contabilizados bajo la óptica financiera panameñista.

Recordarán que el Presupuesto Nacional 2018 se elaboró con índices de crecimiento de la economía superiores al 6% y que consecuentemente se proyectaron los ingresos y gastos a ese ritmo. Lo que está sucediendo es que los ingresos no se van a alcanzar, pero los gastos sí se van a incurrir. ¿Dónde residirá ese optimismo financiero panameñista de que las recaudaciones de ingresos serán tan extraordinarias durante los últimos meses del año 2018 que tapará el hueco, cuando hasta la venta de lotería está a la baja?

El autor es ciudadano