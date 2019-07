‘Freakonomics’: otra manera de ver las cosas

Acabamos de pasar por una contienda electoral. Siempre pensamos que los votos que logre un candidato está relacionada a cuanto este gastó en su campaña. Recordemos a Lombana y Ameglio. En el libro Freakonomics: un economista explora el lado oscuro de todo, escrito conjuntamente por Steven Levitt, profesor de economía de la Universidad de Chicago, y Stephen Dubner, periodista del New York Times y del New Yorker, esta “sabiduría convencional” queda descartada. El atractivo de su personalidad y el mensaje que transmite, son mucho más importantes que la plata que gasta. Es más, Levitt afirma: “cuando un candidato duplica el gasto de su campaña, manteniendo el resto de las variables constante, solo logra incrementar el 1% del voto popular”. Lo mismo trabaja a la inversa. Levitt sostiene que el hombre es un animal económico que responde a incentivos. Estos pueden ser positivos o negativos.

El libro está lleno de ejemplos. Veamos algunos. Tomemos a los agentes inmobiliarios . Si se trata de la propiedad de un cliente, insiste en venderla rápido, incluso más barata, para lograr una rápida comisión. Pero si se trata de la suya propia, estos la dejan en el mercado un promedio de 10 días más, y logran venderla a un 3% más, como mínimo. En la década de los 90, la mayoría de los criminólogos en Estados Unidos pronosticaban una explosión en homicidios y crímenes violentos. Hablaban de superdepredadores. Sin embargo, quedaron sin municiones cuando las cifras fueron bajando estrepitosamente, a menos de la mitad en muchas ciudades. Como hay que buscarle una explicación a todo, estos expertos lo atribuyeron a mayores medidas de prevención, nuevos métodos policiacos, etc. Pero la verdadera causa hay que buscarla en algo que nadie mencionó, y que pasó casi inadvertidamente. En la década de los 70 la Corte Suprema de Estados Unidos ,en el fallo Roe versus Wade, aprueba la legalización del aborto.

Esto significa menos madres pobres y adolescentes, menos hogares resquebrajados de un solo padre o madre, menos menores prácticamente criados en las calles de los guetos de la gente de color, menos consumo de crack y otras drogas. Se calcula que la legalización del aborto, y la no forzada venida al mundo de seres no bienvenidos, contribuyó en por lo menos al 50% a la reducción de crímenes en Estados Unidos.

Otro ejemplo muy ilustrativo lo menciona Levitt con relación a, no lo van a creer, los luchadores de sumo. Este deporte es el más glorificado y venerado en Japón. Los luchadores de sumo realizan 15 peleas. Los que ganan 8 o más, logran más puntos y consecuentemente logran subir en el ranking. Los mejores luchadores ganan más de $180 mil dólares al año, mientras los que están en la base de la pirámide no logran $15 mil. Es más, estos últimos tienen la obligación de servir a los luchadores de la élite, lavándolos, alimentándolos, etc. Hablar en Japón que un combate de sumo esté arreglado se convierte en una ignominia nacional. Sin embargo, Levitt logra demostrar que cuando el récord de un luchador es 7-7, estos por lo general logran ganar la última lucha en el 80% de los casos, y así avanzar en el escalafón. ¿Por qué? Por un simple quid pro quo. El otro luchador los deja ganar y así son promovidos , con el entendimiento tácito de que en combates futuros estos devolverán el favor. ¿Levitt cómo lo sabe? Porque en combates futuros esos mismos luchadores solo logran ganar en el 47% de los casos.

¿Respondemos los seres humanos a los incentivos de una forma moral o inmoral? Steven trae a colación el mito griego del anillo de Giges. Este es mencionado en el libro II de la República de Platón. Resulta que Giges es un humilde pastor, que por casualidad se encuentra, dentro de la cavidad de un caballo de bronce, con un cadáver. Este en uno de sus dedos lleva un anillo. Giges se lo pone y descubre que al darle vuelta, lo convierte en un ser invisible. El pastor, al percibir que no puede haber testigos, mata al rey de su comarca y se casa con la reina. La premisa es que el hombre a lo que le tiene miedo es al castigo y a la condena popular.

¿Cómo reaccionarían nuestros políticos con el anillo de Giges?

El autor es empresario