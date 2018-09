Fuga de agua: ¿se puede resolver?

La ausencia de este bien preciado siempre ha sido causa de intriga en nuestro país. ¿Qué está pasando con el agua? ¿Qué hay de las interminables reparaciones de líneas subterráneas? ¿Por qué hay tanta fuga de agua? ¿Tendrá fin este problema?

El agua es un recurso divino, pero muy mal apreciado. Mucho se habla de la importancia del uso adecuado del agua, pero esto aún parece ser un tema sin importancia. Los panameños desperdiciamos alrededor del 50% del agua potable producida, mayormente como resultado de las fugas de agua, lo cual provoca pérdidas millonarias al Estado.

De acuerdo con la página web de la Asamblea Nacional, el director del Idaan, al rendir cuentas ante el pleno legislativo sobre la gestión administrativa, aseguró que “el plan de mejora de optimización y comercialización de agua potable, con un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo [BID] de 250 millones de balboas, va dirigido a un servicio de calidad e ininterrumpido las 24 horas y los siete días de la semana”.

También destacó que la meta es la reducción del agua no facturada del 50% al 30% en cinco años. Indicó el funcionario que este 50% de agua no facturada representa 200 piscinas al día, la que se pierde por fuga y del agua no contabilizada por medidores y la macromedición debido a conexiones ilegales.

Por otra parte, las construcciones y reparaciones viales no se detienen, y las posibilidades de dañar tuberías no se descartan. Y, ¿qué decir de las fugas en viviendas? Actualmente el tiempo que tarda el Idaan para reparar un medidor que está desperdiciando agua es de alrededor de 45 días.

En julio del presente año se aprobó una partida por $5.2 millones para realizar ajustes salariales a los empleados permanentes y otros $400 mil 968 para sufragar salarios de trabajadores eventuales, por mencionar algunas partidas millonarias.

Para 2005, el 26% del agua que se producía a diario se desperdiciaba por daños en los hidrantes, roturas de tuberías y fugas en las líneas subterráneas. Actualmente se pierde el 50% del agua no facturada por las mismas razones, adicional a la falta de conciencia ciudadana. ¿Cuál será la realidad del 2019 en Panamá? ¿Logrará el Idaan revertir la tendencia de la pérdida del agua en los próximos cinco años? El panorama es muy incierto.

La causa principal de las fugas radica en la mala planificación inicial y el deterioro de la red subterránea que distribuye agua para los miles de edificios y casas construidas en los últimos decenios. Con este préstamo por $250 millones, el Idaan pretende atender con mayor presteza el problema de las fugas, pero no estará trabajando sobre la raíz del problema: la infraestructura del acueducto subterráneo; por lo tanto, se proyecta un problema interminable.

Es una lástima que así se pierda el agua, y aún no tomamos conciencia de que algún día podría no existir más agua potable en el grifo de nuestros hogares.

El autor es estudiante de maestría de Administración de Negocios en la UIP