Fútbol y cultura

Dice el escritor Luis María Anson que solo tangencialmente o por extensión se pueden entender los espectáculos deportivos como manifestaciones culturales: la pintura, la música, la literatura, la escultura, las artes escénicas, la arquitectura, la danza, la filosofía, la ciencia, el cine, las artesanías son manifestaciones culturales. El deporte, no. El fútbol no es una manifestación cultural, pero tiene un vínculo estrecho con la cultura.

Esta relación del fútbol con la cultura es tan fuerte que podría argumentarse que es parte de la tradición y las costumbres. Se puede hablar de una “cultura del fútbol”, incluso del “arte del fútbol”, porque es una condición social y cultural.

Los sociólogos, antropólogos, filósofos y escritores no pueden ignorar este deporte porque es una manifestación de los seres humanos que impacta mucho en la cultura.

Hay evidencia antropológica de que el juego de pelotas que practicaban los pueblos originarios de América, el tlachtli en náhuatl, pokyab o pok-ta-pok en maya y taladzi en zapoteca, era una actividad sagrada, un ritual más que un deporte que se practicaba para conocer el designio de los dioses. El que perdía, era decapitado.

En la actualidad no tenemos que decapitar a los que pierden, pero vemos caras pintadas con la bandera viviendo momentos épicos tan emocionantes que podrían compararse con la toma de Troya o un sacrificio persa. Nombres como Lionel Messi o Román Torres vienen a ser para los fanáticos una especie de Aquiles o Jasón, con la diferencia de que los primeros no son héroes míticos, sino reales que palpitan en el corazón de grandes y chicos.

Muchos son los escritores que han dedicado libros al fútbol, basta con recordar a Eduardo Galeano o Fernando Lázaro Carreter.

No creo que yo escriba nunca un libro de fútbol, confieso que no soy fanático y no sé nada del deporte, pero tengo que unirme a todos mis hermanos panameños y desearle lo mejor a la Sele panameña en Rusia.

El fútbol no es mi pasión, mi pasión es la lectura, pero ambos son parte de la cultura.

El autor es escritor