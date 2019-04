Glosa publicada el día 4 de abril en la columna ‘Tal Cual’

Respondiendo a su glosa de hoy (4 de abril) sobre los resultados de la JMJ en la economía de nuestro país, paso a hacerle los siguientes comentarios.

Primero le aclaro que responsablemente debemos separar los resultados de los ingresos y egresos que manejamos en el comité de organización local (COL) de la Arquidiócesis de Panamá, de lo cual puedo expresarme con autoridad y los ingresos y egresos como consecuencia de esta actividad en la organización efectuada por las instituciones del Gobierno en las arcas del Estado, para lo que estarán mejor capacitados que yo en la Dirección de Análisis Económico del Ministerio de Economía y Finanzas. No obstante lo dicho, le comparto las cifras que he recibido hasta el momento en ambos casos, pero haciendo la salvedad de que el cierre contable de parte de la Iglesia (Arquidiócesis) debido a otras donaciones y patrocinios finales y varios ajustes o ahorros en las cuentas de gastos recién esta semana serán enviados a los auditores externos KPMG, quienes preparan el informe final auditado, que será de conocimiento público. La práctica normal de auditoría externa, en cualquier caso, una vez terminado el proceso contable interno, se estima terminará en uno o dos meses, lo que es usual en cualquier empresa panameña. Razón por la cual no entiendo la relación, mencionada en la glosa, con las elecciones de mayo.

Por parte del COL se esperaban unos 150 mil peregrinos inscritos (pagando), de los cuales solo llegaron 75 mil, y de los 10 mil voluntarios internacionales esperados llegaron solo 5 mil. La razón principal (expuesta a nosotros por las diócesis de todo el mundo) fue la falta de asientos y el alto costo de los pasajes de avión y de pocas facilidades de transporte terrestre de Centro América a Panamá (hubo exceso de oferta de alojamientos en casas). Como resultado de esta gran diferencia de peregrinos redujimos nuestro presupuesto inicial de gastos de 40 millones a casi 20 millones y se hicieron ofertas atractivas para luego de terminado el evento, sacarle provecho en la reventa a los equipos, mobiliarios, implementos y provisiones que nos sobraron. En cuanto a la recaudación de donaciones y patrocinios privados, hicimos un esfuerzo de gran importancia y logramos recaudar unos 7 millones de balboas ,entre efectivo y especies, que sumados a los 12 millones de las cuotas de peregrinos y las recuperaciones en las reventas, han sido suficientes para cubrir los gastos del evento por parte de la Iglesia, o sea que a diferencia de la mayoría de las JMJ anteriores, nuestra iglesia local no tendrá saldo negativo que cubrir. Vale la pena indicarle que no hubo en ningún momento dineros ingresados al fondo de la Iglesia o al comité organizador por parte del Estado.

Por la parte del MEF, podemos indicarle que las cifras que hemos recibido hasta la fecha sobre el impacto en la economía y sus efectos en los ingresos al fisco son las siguientes: según la Dirección de Análisis Económico del MEF, los costos del Gobierno en la preparación, transporte, alimentación de personal, equipo de seguridad (que queda al país) y la logística en las instituciones del Estado que participaron directamente en el evento fue de 37 millones de balboas. Por otro lado, los ingresos directos al fisco como producto de los impuestos (tasa aeropuerto, cuarto diario de hoteles, Itbms en compras de alimentos y mercancías, aduanas, combustibles, etc.) causados por los gastos de los 75 mil peregrinos, 5 mil voluntarios extranjeros y los 22 mil turistas adicionales que nos visitaron mínimo por 10 días (netos de los que regularmente entran al mes), fueron de aproximadamente 21 millones de balboas, sumados a los 24 millones de balboas producto del señoreaje de las monedas alusivas a la JMJ sobrepasan los 45 millones de balboas de ingresos al fisco, lo cual deja un saldo positivo de 8 millones a las arcas del Estado.

En cuanto a la economía de los panameños, el total estimado de dineros que circularon en enero como producto de la JMJ fue de 203 millones de balboas, según estimado por el propio MEF y Contraloría. Por otra parte, no podemos evaluar jamás los beneficios de la marca país dejada por la proyección mediática positiva y en las redes sociales de este inmenso evento mundial (165 delegaciones de países participaron).

Espero poder haber aclarado en forma breve el resultado de la JMJ 2019 en Panamá y que muy pronto el arzobispo podrá dar el informe final auditado por KPMG para beneficio y satisfacción de todos los panameños.

Roberto Alfaro E.