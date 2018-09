Hablando del ‘Coscagate’…

La comidilla de esta semana fue la mención del padre David Cosca en la investigación de un homicidio ocurrido hace dos meses. Expongo mi punto de vista.

Conozco al padre Cosca muy superficialmente. Lo único que puedo decir es que nunca pasa desapercibido. Una vez, describía con tanta vehemencia la Semana Santa en vivo, que pensé: “este hombre, si lo dejan, clava a alguien en una cruz”. Después, me tocó verlo apañando la liga en una boda, hecho inusual en el sacerdote que casa a los novios. Luego, que hacía exorcismos, lo cual prefiero no comentar.

También conozco a quienes lo han tenido a su lado como apoyo espiritual en momentos muy difíciles, y solo les he escuchado cosas positivas al ejercer su vocación a conciencia. Eso es positivo.

Mucho del revuelo ha sido más morbo que un tema de fondo. Hasta donde se sabe, hubo un asesinato en una habitación de hotel reservada por Cosca. En Panamá no es delito reservar habitaciones. Pero, ¿qué hace un cura reservando una habitación en un hotel? A eso respondo, ¿y qué nos importa? Todos tenemos derecho a la privacidad.

¿Y si el padre supo del hecho, bajo “secreto de confesión”? Siendo consecuente, cuando se cuestionó la confidencialidad médico-paciente en temas de salud sexual en adolescentes, siempre defendí el derecho a mantener la confidencialidad. En este caso, creo que el padre debe guardar ese secreto como norma profesional. Donde el asunto cambia es que, en medicina, si hay una diligencia judicial, los expedientes dejan de ser confidenciales, lo cual en la Iglesia no aplica, pues no existe un registro escrito de la conversación. Veremos cómo maneja la justicia ese tema.

Lo otro cuestionable es el manejo que se dio al asunto por parte de la cúpula católica panameña. Si bien se informó la separación de sus funciones sacerdotales, esto fue dos meses después del hecho, cuando ya los medios sabían lo que pasaba. Surrealista lo de “antes les doy una buena noticia. Ya se ganaron la rifa, y yo vendí el boleto”…

Pero, “crea fama y acuéstate a dormir”. Por décadas, la norma de la Iglesia ha sido ocultar información para evitar escándalos, lo cual genera suspicacias y especulaciones. ¿Y por qué separarlo si no está acusado?, ¿y qué hacían en la habitación quienes la ocupaban? Pues, “si son adultos y es consentido, a nadie debe importarle qué hacían”.

Y allí vuelven las dudas al antinatural celibato obligatorio para curas y monjas. El impulso sexual es innato al ser humano. Tratar de abolirlo es tan absurdo como pretender que alguien no vuelva a comer u orinar nunca más porque está prohibido. Y no me digan que “yo no entiendo porque soy ateo”. Si bien no entiendo cosas de “la fe”, sé cómo interaccionan las hormonas con el cerebro y que eso de considerar el sexo un pecado es ridículo en pleno siglo XXI.

El caso es que el padre Cosca debe tener garantías de un juicio justo, como cualquier ciudadano. Al ser una figura mediática, será noticia por “el precio de la fama”. Lo que no acepto es que se diga “ya no respetan ni a los sacerdotes”. Un sacerdote, médico, maestro o político, ante la ley, debe ser un ciudadano como cualquier otro. Eso sí, con los derechos y deberes que la ley impone. Ni más ni menos.

El autor es cardiólogo