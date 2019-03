Hipertensión arterial, enemigo silencioso

La hipertensión arterial es una enfermedad crónica, caracterizada por elevación sostenida de los niveles de presión sanguínea en las arterias. En el 90% de las veces no se conoce su causa, pero en su origen hay un componente genético muy importante. La mayor cantidad de veces puede ser asintomática (es decir, no causar síntomas), sobre todo, en etapas tempranas. Es más frecuente en los hombres que en las mujeres en edades jóvenes, lo cual se equipara después de la menopausia en las mujeres. También es más frecuente en la etnia negra que en la blanca.

Este aumento sostenido de la presión arterial causa daño en los diferentes órganos del cuerpo (riñones, cerebro, corazón), siendo entonces una de las principales causas básicas de muerte en nuestra sociedad.

Entre los factores de riesgo más importantes están sobrepeso/obesidad, sedentarismo, ingesta aumentada de sal, etnia, edad, herencia y otros.

Debemos aprender dos cosas:

a. Es una enfermedad “silenciosa”, por lo que no tener síntomas no es necesariamente es estar sano y debemos tomarnos la presión arterial, al menos, dos veces al año.

b. Podemos prevenir o retrasar su aparición, atacando los factores de riesgo. Hacer ejercicios, al menos, 30 minutos/día (cuatro veces por semana), dieta alta en vegetales y carnes blancas, baja en azúcares refinados, evitar el consumo excesivo de sal (no añada sal a la comida servida), mantener el peso adecuado, no fumar y no ingerir alcohol excesivamente (no > 30 ml de etanol/día).

En el Censo Nacional de Salud Preventiva, en el cual se han censado un poco más de 1.3 millones de personas de más de 40 años, hemos encontrado que el 36% sufre de presión alta y una gran parte de ellos no lo conocía. Ahora la inmensa mayoría está en tratamiento medicamentoso y debe seguir el control en los centros de salud o policlínicas correspondientes.

No tener síntomas no significa estar sano. Se necesita la evaluación médica para asegurar si existen o no algunas enfermedades, por ejemplo, la presión arterial, dislipidemia y la diabetes.

El autor es ministro de Salud