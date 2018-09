Hipertensión arterial, algunos mitos importantes

Habitualmente se piensa en la presión arterial simplemente como una cifra que los médicos toman y que tratan de mantener “normal”. Sin embargo, esos dos números tienen serias implicaciones en la salud. Para ponerlo en contexto, debemos entender que la hipertensión es el elemento más importante para determinar la mortalidad en el mundo.

Si sumamos las enfermedades que tienen como elemento común la hipertensión arterial, veremos que esta mata a más gente que el hábito de fumar, la desnutrición, el agua contaminada o los accidentes.

Por eso, aprovechando el Día Mundial del Corazón, es bueno explicar algunos mitos comunes sobre la presión arterial: la presión diastólica es la peligrosa. Tanto la presión sistólica como la diastólica están relacionadas con enfermedades cardiovasculares. De hecho, el valor sistólico tiene más relación con eventos vasculares cerebrales, una de las principales complicaciones de la hipertensión. Sin dolor de cabeza, no hay presión alta. A la hipertensión se la conoce como “el asesino silencioso”, porque la mayoría de los hipertensos no tienen ningún síntoma.

Las complicaciones se derivan del valor de la presión arterial, y no de qué siente el paciente. Si tomo medicamentos, no debo preocuparme. El control de la presión arterial depende del valor que se alcanza con el tratamiento. Actualmente, se considera controlada una presión si es menor a 130/80. Incluso si hay diabetes, alteraciones renales o alto riesgo cardiovascular, el valor debe ser aún menor. Si se controla la presión, puedo dejar el tratamiento. La hipertensión es una enfermedad crónica, no no se cura. Una vez diagnosticada, el paciente debe tratarse permanentemente para mantenerla controlada. Si se suspende el tratamiento, la presión volverá a subir.

Entender esos cuatro puntos es el primer paso para evitar complicaciones serias derivadas de esta enfermedad, que en Panamá afecta a alrededor del 40% de los adultos.

El autor es cardiólogo