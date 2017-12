La primera historia que les relataré es la del opositor de los últimos ocho meses, el diputado Pedro Miguel González, lo escuché y entendí que fue un discurso político, se acerca el período electoral y estratégicamente había que hacer un discurso de barricada, el pueblo tiene que oír sus descargas en contra del presidente de la República, de esa manera su imagen de un fuerte opositor quedaría en las memorias de los electores, pero no creo que haya calado como el PRD quería. Nosotros, los que cada cinco años elegimos al presidente, no olvidamos sus primeros tres años como diputado, recordamos que el secretario del CEN del PRD hizo caso omiso a las directrices del CEN que en ese momento llevaba los controles del PRD, estuvo apoyando al panameñismo con un supuesto acuerdo político para que Rubén De León fuera presidente de la Asamblea. González debió quedarse callado, ser opositor no es cuando les conviene.

La segunda historia que les contaré, es la del rechazo del Gobierno Nacional a la inclusión de Panamá en la lista negra de la comunidad europea, nuevamente se afecta la imagen de una república que poco a poco se levanta, es claro que no es solo los controles que adopte la Superintendencia de Bancos de Panamá, esta institución hace su trabajo de revisión y supervisión en lo que al lavado de dinero se refiere, así que no es por este tema que estamos en esa lista negra.

Este gobierno cree que lo que sucede aquí no se sabe en el mundo, Norberto Odebrecht se declaró culpable y aceptó que su empresa constructora sobornaba a funcionarios de altas jerarquías en varios países. Hemos visto que los ministerios públicos de países latinoamericanos ya han condenado a estos corruptos funcionarios, solo en Panamá estos corruptos caminan por ahí como si fueran los ciudadanos ejemplares. A eso le sumamos los escándalos de los papeles de Panamá, en los que uno de los principales actores fue asesor del presidente, y el nuevo escándalo Blue Apple. ¿Cómo piensan que no entremos en una lista negra con estos antecedentes?

Y el colmo: nuestro sistema de justicia premia a un corrupto confeso como Rafael Guardia Jaén. Un juez dicta un fallo en el que le devuelve parte de lo incautado y que no hay manera de probar que es lícita su procedencia. Esto sí es corrupción.

La tercera historia, la finca llamada Cambio Democrático, donde solo se permite la dirección de un solo capataz y el que quiera aspirar a dirigirla será catalogado como traidor o vendido a Juan Carlos Varela. Aunque el actual capataz esté en una celda en Miami, es como si estuviera en Panamá, sus plebeyos siguen las instrucciones al pie de la letra, no hay democracia en esta finca.

Qué ejemplo más vil dan a la juventud: el que tiene el dinero debe ser el jefe eterno.

En resumen, estas tres historias solo nos demuestran que los tres partidos más grandes están putrefactos, sin ideología política, y solo buscan llegar al poder para rebuscarse, no veo un buen futuro, vemos que el relevo generacional de los líderes políticos es de peor calaña de los que están actualmente vigentes.

El autor es oficial de tecnología de la información