El gran desafío de ofrecer una educación de calidad requiere el fortalecimiento de la formación de los docentes. En particular, la educación en ciencias naturales es fundamental para comprender el mundo en que vivimos, y para que los docentes puedan transmitir e incentivar la curiosidad científica. La formación pedagógica imperante en el país es sumamente rígida y memorista, por ello hay que celebrar iniciativas como la que dirige el científico panameño Stanley Heckadon Moreno en el laboratorio marino de Punta Galeta en Colón. Desde esa plataforma, cientos de educadores panameños han podido redescubrir la ciencia, y a través de ese proceso se convierten en los motivadores de una nueva generación de estudiantes más comprometidos con la defensa del ambiente y con la investigación científica. El desarrollo de un país en la era de la economía del conocimiento depende del potencial de investigación e innovación que tenga la sociedad. No podemos importar nuestro desarrollo, como tampoco podemos adquirirlo a punta de megaproyectos. El desarrollo es el resultado de la cultura y del talento humano. Más y mejores maestros y escuelas, y muchos más científicos e investigadores que desde Panamá produzcan conocimiento, son la llave para un futuro mejor con mayor equidad, justicia y prosperidad para todos. El progreso no es un regalo ajeno; es el producto de un esfuerzo propio.