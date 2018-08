Si algo hay de cierto en este país, es que detrás de un rumor siempre se esconde una verdad. Existen irrefutables evidencias de que el Consejo de Seguridad Nacional durante la pasada administración grabó de distintas formas, incluyendo correos electrónicos y teléfonos celulares, e intervino computadoras de centenares de personas, aparentemente sin órdenes judiciales. Las víctimas no solo son los pocos querellantes que vemos en las audiencias en la Corte Suprema de Justicia. Son miles, la mayoría sin causas judiciales pendientes. Ahora corre el rumor de que un magistrado estaría siendo objeto de chantaje a causa de una grabación que lo deja muy mal parado, lo que podría influir en su decisión en casos de alto perfil que se manejan en la Corte. Si eso es cierto o no, es cosa que se desconoce, pero lo que sí es cierto es que algo tan grave, que puede alterar el curso de uno o más juicios, merece no solo una explicación de parte de la supuesta víctima, sino una investigación para llegar al fondo de todo esto. Habiendo evidencias de tantos pinchazos, no es de extrañar que algo así exista. Ojalá alguna autoridad investigue esto a fondo.