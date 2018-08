La procuradora general de la Nación, Kenia Porcell, ha actuado con la valentía y el compromiso que se espera de los servidores públicos en el combate contra la corrupción. Corrió el riesgo de que quienes ella mencionó en su declaración pública son, precisamente, los que pueden juzgarla, y no solo destituirla, sino también condenarla a prisión. Frente a esa amenaza, nada trivial, la procuradora ha dado un ejemplo al país. Quizás aún queden muchas preguntas sin respuestas tras su declaración, pero no hay que olvidar que ella recibió solo parte de la información y que el magistrado presidente interino de la Corte Suprema es el que puede aclarar las dudas sobre su conversación. Con todo y el riesgo que para la procuradora supone, ha sido ella quien, en conocimiento de un hecho que puede ser un delito, ha dado el primer paso para que se investigue, aunque debe ser el magistrado quien dé la cara en este delicado asunto. Lo cierto es que la procuradora ha dado una sacudida al sistema de justicia que para nadie –ni para el más escéptico– es un secreto la crisis por la que atraviesa. Esta funcionaria ha hecho mucho más de lo que hacemos los panameños cuando sabemos de la existencia de un crimen: no guardó silencio. Ahora, el magistrado Hernán De León tiene la palabra.