El actual proceso de elecciones evidencia una diferencia significativa con todos los anteriores de la época democrática: los ciudadanos no estamos agobiados por la publicidad electoral. No hay contaminación visual por las campañas de los distintos candidatos, como tampoco hay saturación de los medios impresos y electrónicos con anuncios y cuñas cacofónicos y reiterativos. Lo que se pensaba que no era posible, que una mayor regulación del Tribunal Electoral no sería efectiva. Por el contrario, tanto las autoridades electorales como los organismos auxiliares, incluyendo al Cuerpo de Delegados Electorales, han demostrado con creces que Panamá sí tiene la capacidad de llevar adelante elecciones civilizadas. Todavía estamos en las etapas tempranas de este nuevo modelo, que debe evolucionar hacia una ciudadanía comprometida y participativa que nutra los procesos electorales. A su vez, candidatos y partidos políticos deben entender que los protagonistas son los votantes. Panamá ha avanzado significativamente en materia de transparencia electoral, calidad e integridad de las votaciones y, sobre todo, en una mayor legitimidad electoral. Votos limpios y campañas transparentes hacen crecer la democracia.