La Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo admitió una demanda de indemnización contra el BNP, por supuestas “presiones” de un acto que no ha sido declarado ilegal o inconstitucional y que, aunque lo fuera, no constituye un contrato de naturaleza administrativa, sino más bien de índole civil y comercial. Si los magistrados no lo sabían, ya deben estar suficientemente ilustrados con el recurso presentado por el procurador de la Administración y, si se empeñan en resolver la demanda, se trataría de un caso de ignorancia inexcusable. El contrato de fideicomiso del cual se pretende derivar la acción indemnizatoria no es de carácter administrativo, ya que no se deriva de la prestación de un servicio público o del ejercicio de alguna función pública, sino que se trata de un acto meramente mercantil, en el cual el BNP actuó como agente fiduciario, lo que implica un rol estrictamente civil y comercial. Si la participación del BNP fue de mero intermediario comercial, entonces mal puede admitirse la demanda contencioso administrativa. La ciudadanía haría bien en seguir de cerca este reclamo, no solo para conocer el alcance de sus motivaciones, sino para estar preparados en caso de que a la sala se le ocurra ceder a las pretensiones del demandante. No hay que olvidar que, a falta de una banca central, ese espacio lo llena el BNP, y esta demanda es por más de mil 200 millones de dólares , el doble del capital total del banco.