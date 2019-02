¿Quién quiere ser miembro de una entidad descalificada, altamente cuestionada y que fue llamada “cueva de ladrones”? Aparentemente hay muchos interesados. Para ser candidato a diputado por el Par lamento Centroamericano (Parlacen), los partidos políticos solo deben presentar una lista de 40 nombres, 20 para principales y otros 20 para suplentes. Estas candidaturas no están sometidas a las primarias, son el resultado de una decisión de la cúpula de cada partido. Así por ejemplo, Cambio Democrático ha incluido a la ex primera dama Marta Linares de Martinelli como candidata a suplente para una diputación ante el Parlacen, mientras que su hijo Ricardo Alberto Martinelli Linares, actualmente a la espera de un juicio migratorio en Estados Unidos, también está en la lista. Otros nombres en esta lista incluyen al diputado presidente del partido Alianza, José Muñoz, a su hija Jackeline; y también a Kristelle Getzler, esposa del exministro de Economía y Finanzas Frank De Lima. La sola postulación al Parlacen le concede fuero penal electoral a los candidatos, lo que paraliza toda nueva investigación o diligencia judicial sin previa autorización del Tribunal Electoral. Aquellos que alcancen el Parlacen, solo podrán ser investigados y juzgados por la Corte Suprema de Justicia. ¿Quién podría creer que estos blindajes no fueron parte de las razones para estas candidaturas?