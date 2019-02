La importancia del periodismo en una sociedad democrática una vez más queda demostrada tras los reportajes presentados por este medio en el tema de las planillas de la Asamblea Nacional, que ahora investiga el Ministerio Público. Por ahora se habla de una cuantía mínima, pero significativa, de una probable lesión contra las arcas del Estado que sobrepasa los $800 mil, pero que, además, deja en evidenciada las bribonadas de diputados que se rasgan las vestiduras negando lo que es evidente y demostrable. El electorado panameño debe tomar conciencia de que la actual composición del Órgano Legislativo es una vergüenza nacional, con diputados que se niegan a rendir cuentas y que, a la luz de la publicado e investigado, han estado haciendo de las suyas con dinero que no les pertenece, socavando las bases mismas de nuestra sociedad. A los que resulten involucrados o se les compruebe delito contra el patrimonio del Estado, que les caiga todo el peso de ley –aunque eso no deja de ser una utopía–, pero mientras tanto, no debemos olvidar que es solo nuestra, y de nadie más, la responsabilidad de elegir a personas honestas, capaces y confiables en los cargos de elección popular. Si los que están ahora han resultado ser unos bribones, tengamos en cuenta que están donde están con nuestros votos. Es decir, si hay un culpable de que los delincuentes gocen de inmunidad, solo tenemos que mirarnos al espejo para saber quién lo puso en su curul.