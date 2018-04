El telón se empieza a levantar sobre los desmesurados gastos de la Asamblea Nacional. La planilla 080, publicada ayer con importantes omisiones, revela que hay más de 3 mil promotores a sueldo al servicio de los diputados. La gran mayoría está supuestamente asignada al deporte, aun en circuitos electorales en los que no hay canchas cercadas o gimnasios que merezcan el nombre. Esto en realidad es un disfraz -en el mejor de los casos- de los activistas locales, de campaña permanente de cada diputado, y quizás -en el peor de los casos- sean una forma de disimular fondos que los diputados utilizan para otros fines. Pero sin duda, estas son las partidas circuitales con otro nombre. Pero lo divulgado no evita que la presidenta de la Asamblea sigua incumpliendo con un dictamen de la Corte Suprema de Justicia. Estas revelaciones confirman, una vez más, por qué los diputados no deben administrar fondos públicos. Los panameños seguimos a la espera de la información completa, de donaciones y contratos . No debería ser necesario recurrir a los tribunales para que la Asamblea Nacional cumpla la ley y rinda cuentas a los ciudadanos sobre el uso de nuestros impuestos.