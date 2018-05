El presidente Varela, o no se ha dado cuenta del hartazgo que siente la población por la ligereza con que ciertos funcionarios disponen de los fondos públicos, o es un perfecto descarado. El traspaso de recursos a la Embajada de Panamá en Rusia para una supuesta visita oficial es un insulto. No solo por la cifra, sino por varias otras razones. Por un lado, a Varela se le ha señalado la exagerada e injustificada cantidad de viajes realizados, viajes cuyos resultados aún están por verse . Por otro, él mejor que nadie conoce las terribles condiciones en que vive buena parte de la población. ¿Dónde quedó su sensibilidad social? ¿Dónde su vocación de servicio? Ejerza un poco de prudencia en su actuar, señor presidente, porque noticias como esta alimentan el discurso de odio y de resentimiento que blanden los que buscan patear la mesa de la democracia y cambiar las reglas del juego. Si lo mueve el deseo de acompañar a la selección, hágalo con la moderación y el respeto que usted le debe a esa parte de sus gobernados que no puede darse ningún lujo, ni siquiera el de enfermarse.