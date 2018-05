Luego de que se conoció la carta que el expresidente de la República envió al Departamento de Estado de Estados Unidos, la opinión pública se enfocó en el análisis de su contenido. Volvimos a experimentar aquellos sobresaltos tan propios del gobierno anterior. Que si viene, que si no viene, y qué esperar en cada caso. Hoy, con la magnitud de retos que enfrentamos, desde la ausencia de un sistema de justicia confiable y la falta de rendición de cuentas en el uso de fondos públicos, hasta la crisis de la Caja de Seguro Social y el deficiente sistema educativo, entre otros, nos corresponde volcar nuestra atención y energías en la solución de estos problemas. Esa solución no es fácil, pues depende, por un lado, de lo que podamos avanzar en la lucha contra la corrupción y, por otro, del fortalecimiento de las instituciones. A las figuras del pasado debemos mirar únicamente para identificar los errores cometidos y evitar repetirlos, especialmente de cara a las elecciones generales del próximo año. Si Ricardo Martinelli es extraditado, tendrá que enfrentar la justicia, igual que el largo rosario de procesados que se ha estado escondiendo detrás de fallas procesales. No permitamos que el hombre que saqueó arcas y pateó instituciones nos robe un presente fundamental para construir el futuro.