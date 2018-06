En unos cuantos días se le entregará al presidente de la República el informe sobre las consultas a los diferentes sectores de la sociedad panameña sobre el espinoso tema de la convocatoria a una asamblea constituyente. Existe una multiplicidad de opiniones entre los actores consultados, los que reflejan la diversidad de actitudes que tiene la nación entera hacia esta iniciativa. Por un lado, algunos representantes de los sectores empresariales prefieren que el cambio constitucional se haga por vía de dos asambleas nacionales consecutivas, que aprueben modificaciones constitucionales previamente consensuadas. Sin embargo, los sectores sindicales optan por una asamblea constituyente originaria, porque esto facilitaría el desmantelamiento de la institucionalidad que ellos perciben como fallida. Por supuesto, existen importantes segmentos de la sociedad panameña que consideran esta discusión como inapropiada, en el entorno de un proceso electoral que aparenta ser conflictivo. La cara visible de este esfuerzo, el saliente ministro de la Presidencia, insinúa que una salida pudiera ser una quinta papeleta no vinculante. Detrás de toda esta trama hay una clara conciencia de que el estado actual de las cosas no es satisfactorio, y que Panamá necesita con urgencia una reforma constitucional. En la balanza hay que sopesar cuál es el mejor medio para realizar esta tarea. Postergarla no es una opción.