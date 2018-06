La audiencia celebrada ayer por el caso de los pinchazos, al que está vinculado un expresidente de la República, estuvo precedida por una serie de actos que llaman a la reflexión sobre la institucionalidad que debe primar en un caso tan serio como este. Muy claro quedó ayer que el reo estuvo haciendo todo lo posible por evitar, con toda clase de subterfugios, ser procesado. Llegó al extremo de provocar daños a su salud –negándose a recibir su medicación–, exacerbando las enfermedades crónicas que sufre. Es evidente entonces que esta actitud no tuvo otro propósito que evadir el juicio, lo cual inevitablemente provoca suspicacias. Han sido la imparcialidad y el conocimiento mostrados por el juez de garantías y el personal médico del Sistema Penitenciario los que han logrado que el proceso continúe, pese a las evidentes dilaciones de las que echa mano la defensa del reo. ¿Es inocente o culpable Martinelli de lo que se le acusa? Por lo que vimos ayer, es el propio expresidente el menos interesado en que todo se aclare. No obstante, si él no quiere, las víctimas del delito sí merecen saber quién y por qué se ordenó espiarlos. Ese es el fondo de este caso y es hacia donde debe encarrilarse la justicia.