Transcurridos tres días de la divulgación del mensaje en el que la procuradora da cuenta del intercambio sostenido con Hernán De León, este sigue escondido. Y no solo él, también su colega Ayú Prado y los suplentes Asunción Alonso y Efrén Tello. Como es sabido, el mensaje de Porcell denuncia un supuesto chantaje del que estaría siendo objeto el magistrado presidente. Más grave aún, sugiere que De León tiene la disposición anímica de sucumbir a este. Lo que corresponde, dada la inmensa responsabilidad del cargo que desempeña, es la denuncia, junto con la separación definitiva del cargo. Sin embargo, De León no parece haber contemplado esta posibilidad. El jurista y sus pares se han refugiado en el silencio, contando con que algún nuevo escándalo de corrupción les permita pasar la página. La táctica les ha funcionado a otros, incluida, la presidenta de la Asamblea Nacional. Es por ello que, desde estas páginas, continuaremos reportando acerca de sus actuaciones, sus fallos y sus ponencias. Además, le recordaremos puntualmente al magistrado presidente que en esta coyuntura no hay espacio para consideraciones personales, porque lo que está en juego no es su reputación, sino la de la Corte Suprema de Justicia.