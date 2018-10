Una investigación del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud del año 2011 reveló que de 6 mil mujeres examinadas, 48% tenía alguna presencia del virus de papiloma humano (VPH). Desde 2008, el Ministerio de Salud viene aplicando la vacuna contra el VPH en la población panameña, enfocado en niñas de 10 años. Sin embargo, esta acción de salud preventiva ha encontrado múltiples barreras para la efectiva vacunación de toda la población. A partir de 2016 se incluye a los niños en esta vacuna, ya que esta previene no solo el cáncer cérvicouterino en la mujer, sino también varios tipos de cáncer en los varones. Las vacunas han sido fundamentales en derrotar grandes epidemias, sin embargo, hay quienes insisten, sin que medie estudio científico que realmente corrobore esta suposición, que las vacunas causan enfermedades como el autismo o en particular que la del VPH promueve la promiscuidad o adelanta la sexualidad juvenil. Estas personas parecen no interesarse por salvar vidas, sino condenar a la enfermedad a los crédulos de estas mentiras. Las vacunas son un auxilio para la vida saludable, los engaños y los prejuicios son una vía segura para para llevar a la muerte.