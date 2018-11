La negociación de Ricardo Martinelli con las víctimas de los pinchazos, pese a ser un relajo, es reveladora. El exgobernante siempre ha alegado inocencia por los cargos formulados en su contra en el caso de los pinchazos. Si consideramos seriamente su alegada inocencia, ¿qué hace reuniéndose con las víctimas o sus abogados para llegar a acuerdos económicos? Y no ha sido una vez, sino tres, las veces que ha promovido encuentros con ellos. La primera reunión se concertó cuando él estaba aún en Estados Unidos. La promovieron sus abogados, con la excusa de que sufría cáncer terminal prostático, pero todo terminó cuando le pidieron pruebas de su enfermedad. El segundo intento fue poco después de regresar a Panamá, en julio de este año, pero no prosperó porque le exigieron que debía hacer esa petición en audiencia pública. Y ahora, un tercer encuentro, sin éxito, porque ofreció una indemnización que no satisfizo a las víctimas. Para ser un hombre inocente, resulta muy sospechoso que esté buscando acuerdos de resarcimiento económico, cuando él dice tener la verdad de su lado.