El caso más importante que ha conocido la Corte Suprema de Justicia en tiempos recientes es el proceso al expresidente de la República Ricardo Martinelli. Independientemente del resultado que tenga el proceso, se están sentando importantes precedentes, al tiempo que se establece la jurisprudencia que servirá de parámetro para este tipo de causas en el futuro. El ejercicio continuo de los recursos por parte de la defensa ha obligado a la Corte a definir muchos puntos clave y fundamentales de la ley panameña. Sin embargo, la urgencia de la situación parece no ser evidente para algunos magistrados titulares de la Corte, que han decidido descansar este caso en las manos de magistrados suplentes, y que sean estos los encargados de tomar decisiones que, para ellos, podrían resultar comprometedoras. Evadiendo su compromiso histórico, alegando impedimentos o inventándose licencias inexplicables, han dejado de actuar, mientras los respectivos suplentes demuestran seguir el mandato de aquellos titulares que han decidido no dar la cara. Eso no es otra cosa que un gran deshonor.