Más de 90 años de existencia y el asedio de varias dictaduras no han sido suficientes para cerrar un medio de referencia en Nicaragua: La Prensa, periódico que apadrinó el nacimiento de La Prensa de Panamá. De ahí la crisis que sufre por la falta de insumos por el cerco que le ha impuesto el gobierno “democrático” de Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo. Ambos desprecian la libertad de expresión y han hecho todo lo que tienen a su alcance para ahogar a los medios independientes, reteniendo materiales esenciales, como papel y tinta, además de la constante persecución. Todo ello se suma a la profunda crisis social, económica e institucional que estalló el año pasado y que ha cobrado cientos de vidas de civiles que solo piden ser gobernados como ciudadanos, con pleno goce de sus derechos y libertades. La cercanía de nuestro medio a uno que consideramos hermano, no solo por la relación que se desarrolló desde el principio, sino por sus luchas y su inquebrantable espíritu de libertad, nos hace sentir profundamente lo que ocurre allá. La Prensa de Panamá y la de Nicaragua son una sola y desde aquí nuestra sincera y sentida solidaridad . No será la falta de insumos suficiente parta matar las ideas ni tampoco la caprichosa voluntad de un dictadorzuelo que se convirtió en lo que más aborrecía. No pudo Somoza asesinar los deseos de libertad del noble pueblo nicaragüense, como tampoco podrá hacerlo el dictador de turno Ortega.