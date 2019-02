Por generaciones, los médicos graduados en la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá (UP) tenían las puertas abiertas para especializarse en las mejores instituciones de salud del mundo. Ahora, la comisión que certifica a las escuelas extranjeras de medicina, para que sus graduados se especialicen en Estados Unidos, ha puesto en alerta a la Facultad de Medicina de la UP, porque sus instalaciones no están a la altura que se exige para acreditarla. Si para 2023 no posee una sede apropiada, los galenos panameños quedarán excluidos de poder especializarse en Estados Unidos. Los fondos para la nueva Facultad han estado disponibles y, sin embargo, el bizantino régimen de contrataciones públicas ha encontrado razones para retrasar el proyecto. En los meses que le quedan al gobierno actual, bien puede atender urgentemente esta situación y darle la tranquilidad a Panamá de que nuestros médicos seguirán capacitándose con los mejores del mundo. No hay perdón para este retraso inexcusable, hay que salvar nuestra educación médica y la salud de todos. La nueva Facultad de Medicina debe ser una realidad ya.