La exmagistrada Esmeralda Arosemena de Troitiño fue elegida como presidenta de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, siendo la primera vez que este organismo está dirigido por manos panameñas. A su vez, el maestro Danilo Pérez repitió honores en la premiación de los Grammy por su trabajo musical con el cuarteto con el cual desarrolla su talento. Junto a lo anterior, el equipo de Los Toros de Herrera le dio una lección de humildad y excelencia a todo el Caribe, y ganó para Panamá un título de béisbol que nos supo a gloria, y que hace 69 años que no saboreábamos. Así mismo, un puñado de emprendedores panameños, rompiendo barreras, empujan su iniciativa en Silicon Valley, y junto a los mejores del mundo son el ejemplo y representan la creatividad de 4 millones. Nuestra tierra da buenos frutos, y cuando el talento y compromiso los guían, no hay meta inalcanzable. No hay edad, no hay raza, no hay género ni clase social que pueda ser obstáculo cuando existe el propósito, la disciplina y la integridad en el trabajo que se hace o en la idea que se persigue. Panamá, tierra de campeones, hoy saludamos a todos estos compatriotas.