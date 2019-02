Aunque Panamá ha tomado, junto a otros países, la decisión de congelar fondos de figuras vinculadas a la dictadura de Nicolás Maduro, el país debe hacer un esfuerzo mayor para investigar si aún hay más dinero de procedencia dudosa en nuestro sistema financiero, que definitivamente pertenece al pueblo venezolano. No debemos olvidar que una hija del expresidente Hugo Chávez ha sido listada por la revista Forbes como la persona más rica de su país, con una fortuna alojada en Estados Unidos y en Andorra calculada en más de 4 mil millones de dólares. La corrupción es la forma más fácil de hacerse del dinero ajeno, y para amasar estas fortunas necesitan de bancos que voluntariamente cierren sus ojos ante semejante trasiego de dinero. Es por ello que Panamá debe seguir rastreándolo en el sistema, verificar que no haya más, que la cúpula gubernamental y militar venezolana vean frustrados sus deseos de salirse con la suya, convirtiendo a nuestro país en la caja donde resguardan los millones robados. Nuestro país no puede ser refugio de parásitos o sátrapas que aterrorizan a sus naciones y empobrecen a Latinoamérica.