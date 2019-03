La Autoridad del Canal de Panamá anunció que debe disminuir el calado de los barcos que transiten por las nuevas esclusas. Este es, en parte, el efecto que ha producido el flujo de los vientos y el aumento de radiación solar, que ha incrementado la evaporación del agua de los reservorios del Canal. Cada centímetro que se le resta al calado de los clientes del Canal representa menos dinero, empleos y beneficios para nuestro país. Esta es la cuarta ocasión en dos meses en que se reduce el calado, lo que puede agravarse mientras no termine el efecto de El Niño actualmente en curso. Aunado a este fenómeno cíclico, el cambio climático y la sobrecarga del uso del agua le presentan enormes desafíos al Canal de Panamá. Sin agua no hay Canal, agricultura, hidroeléctricas, turismo o calidad de vida. La cuenca hidrográfica del Canal de Panamá requiere más protección, y la gestión del agua debe ser considerada como uno de los grandes problemas estratégicos de Panamá. No podemos vivir de espaldas a la crisis ambiental, como tampoco podemos dejar que la irresponsabilidad con el agua nos devore a todos, dejándonos en una sequía permanente.