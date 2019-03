En el Día Internacional de la Mujer, todavía queda una ruta larga por recorrer para alcanzar la equidad entre los distintos géneros. La mujer panameña tiene que enfrentar una doble jornada de trabajo, mientras que su esfuerzo y sacrificio no reciben el reconocimiento o la compensación debida. Nuestras instituciones públicas y privadas tienen mucho que hacer en materia de inclusión y de igualdad de oportunidades. En materia electoral, los partidos políticos no han cumplido con el compromiso de paridad ni mucho menos han visibilizado los grandes temas de la mujer panameña. En nuestro país, los feminicidios y la violencia sexual contra las mujeres y niñas alcanzan niveles preocupantes. No hay tiempo que perder para crear una sociedad plenamente respetuosa de los derechos de la mujer. Los cambios y las iniciativas necesarias para cumplir con este objetivo son responsabilidad de todos. Panamá merece que cada una de sus ciudadanas desarrolle su máximo potencial. Cuando se discrimina, se margina o se excluye a una niña, o a una mujer, se cierra la puerta a la libertad de todos los seres humanos.