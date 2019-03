Más de 823 mil estudiantes de primaria, premedia y media iniciaron su año escolar en el día de ayer. Dependiendo de la fuente, pueden existir desde una veintena de escuelas hasta 80 colegios que no están listos para iniciar sus labores. Además, cientos de maestros y profesores esperan un nombramiento de última hora, el cual seguramente causará que sus salarios sean pagados tardíamente y, por supuesto, este asunto se convertirá en una causal de conflicto entre los docentes y el Ministerio de Educación. Año tras año, los titulares son similares, pero, a pesar de la danza de millones del presupuesto educativo, no hay la efectividad del gasto público y la pertinencia de lo que enseña el Meduca. Panamá debe replantearse la institucionalidad educativa para que cada maestro o profesor esté adecuadamente preparado para sus tareas, sea remunerado puntualmente y cada aula esté lista para la labor académica. Un presupuesto que entra en vigencia en enero es muy tardío para un año escolar que arranca en marzo. Las necesidades educativas del siglo XXI no se pueden resolver con las instituciones del siglo XIX. En materia educativa todos tenemos que hacer la tarea.