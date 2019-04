Mientras en Panamá esperamos que un tribunal encuentre el tiempo para atender la petición de los fiscales para prorrogar el término de la investigación del caso Odebrecht, en Perú jueces y fiscales están sintonizados para hacer justicia. A la vez que expresidentes de la República y políticos de todas las variedades han caído por sus vinculaciones con la constructora brasileña, ha surgido una insistente campaña que, aprovechando el suicidio de Alan García, empieza a proponer una especie de punto final con un borrón y cuenta nueva para la clase política peruana. Parte de esta nefasta iniciativa apunta a la descalificación e intimidación del periodismo investigativo, en particular, de Gustavo Gorriti y su colectivo de investigadores, que mantienen una guerra sin cuartel contra la corrupción que carcome a América Latina. El rol del periodismo investigativo es fundamental para la lucha contra la corrupción. No es accidental que las mafias, los narcotraficantes, los escuadrones de la muerte y los participantes en los grandes negociados de los fondos públicos se dediquen a perseguir, amenazar, hostigar y tratar de callar a la prensa independiente. Hoy, la justicia peruana le da un ejemplo al mundo. Lo que no se ha podido conseguir en muchos países del orbe, incluyendo el nuestro, es un hecho reconocido en Perú: una justicia independiente, que con valor y tesón, desenreda el peor robo de su historia.