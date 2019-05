Nuevamente, el pueblo venezolano sale a la calle a pedir libertad, a exigir que termine el gobierno ilegítimo de Nicolás Maduro, artífice del mayor desastre político y económico de Venezuela de la historia reciente. Y una vez más, las fuerzas de seguridad que respaldan al régimen salieron a oprimir, a avasallar a miles de personas cuyo único deseo es que nuevamente Venezuela sea el país en el que ellos vivieron, no la caricatura en que lo han convertido Maduro y su garulilla. La situación del país sureño es grave, no solo por lo que está pasando políticamente, sino por las necesidades urgentes de su población, que está pasando hambre y que carece de medicinas e insumos médicos. Los países que respaldan la gestión del presidente interino tienen un deber con el pueblo de Bolívar, que a fin de cuentas es la víctima de esta guerra sucia desatada por un tirano que, inmisericorde, le importa muy poco que su pueblo sufra la peor crisis de su historia. Venezuela es un país inmensamente rico y hace falta ser un completo incapaz para reducir tanta riqueza a miseria. Pero, seguros estamos, de que este pueblo no se dará por vencido. Más temprano que tarde, con su constante lucha, la tiranía llegará a su fin.