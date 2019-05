¿Qué está pasando en Bocas del Toro? ¿Qué significa el estallido de protestas contra uno de los candidatos a diputado que resultó electo? Lo de Bocas del Toro no es poca cosa. Es el reflejo del hastío que sienten miles de habitantes en esa zona del país de un sistema que, siendo bueno, tiene puertas traseras que hacen posible que los comicios sean una burla al deseo colectivo de tener dignos representantes en la Asamblea Nacional. Esas protestas tienen su origen en lo que esos electores saben, en lo que han visto, en lo que han oído, pero que ninguna autoridad es capaz de investigar, porque hay poderes que subyacen bajo la apariencia, capaces de mover montañas o de oscurecer el sol. El fenómeno no solo ocurre en Bocas. Los bloques, el cinc, las bolsas de comida o de arena, la compra de votos, la manipulación, el engaño, esos son los ingredientes que sirven para cocinar el caldo del descontento que termina en protestas, como las que se han desarrollado en esa lejana provincia. Los políticos están poniendo a prueba la paciencia de los electores, que graban con sus celulares imágenes y audios de situaciones que, al menos, merecen una investigación por parte de la autoridad. Por ello, lo ocurrido allá en Bocas no debe tomarse como algo aislado. La patria boba es cosa del pasado, y es mejor que los nuevos y los actuales políticos empiecen a verse en el espejo de esos enormes dinosaurios que cayeron con estrépito al ignorar con sorna la campaña #NoAlaReelección.