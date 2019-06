A pesar de las lluvias recientes, en el registro que lleva la autoridad del Canal de Panamá, el semestre comprendido entre diciembre del año 2018 y mayo de 2019 ha sido el más seco de su historia. De repente, los panameños nos vemos enfrentados a dos realidades ambientales: el cambio climático y la escasez de agua. Estos fenómenos no han sido una sorpresa, ya que por décadas los científicos y los ambientalistas venían advirtiendo sobre estas amenazas. Es tiempo de entender que el agua necesita de bosques y de una mayor conservación del vital recurso. No se puede ser irresponsable frente a la realidad ambiental que vive el país. De nada servirá tener un Canal ampliado, si se sigue reduciendo el calado de los barcos que pueden transitarlo. Este es el momento para que el Gobierno, la empresa privada, y la sociedad civil asuman la tarea de salvar los ecosistemas que nos quedan, y restaurar los que hemos dañado. El modelo político y económico de Panamá produce inequidad y pérdida ambiental que nos afecta a todos. Si no cambiamos, con un Canal sin agua, no será la única pesadilla que tendremos que enfrentar.