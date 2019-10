Los dos decretos ejecutivos emitidos por la administración del presidente Laurentino Cortizo, que equiparan la experiencia laboral con la formación académica, fueron suspendidos provisionalmente por la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Durante esta suspensión no se podrá hacer ningún nombramiento que corresponda a los criterios contenidos por los decretos clientelistas. La triste razón detrás de la acción del Poder Ejecutivo es muy simple: nombrar copartidarios, aún si no son idóneos o no están capacitados para los cargos. El mensaje para los cientos de miles de jóvenes en nuestro sistema educativo es perverso: más vale la lealtad política que la formación académica y el criterio independiente. El gobierno y sus adlátares buscarán alguna forma para contratar a sus simpatizantes, aquellos que caminaron buscando votos, y no a los que se quemaron las pestañas estudiando o haciendo grandes sacrificios para educarse. Esta actuación del Ejecutivo retrata de cuerpo entero a la clase política panameña y explica nuestro subesarrollo.