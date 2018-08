Indignación ciudadana

Escuchamos las declaraciones de la procuradora general de la Nación, Kenia Porcell, en un canal de televisión. Inmediatamente surgen, en el mismo canal, múltiples opiniones y comentarios de ciudadanos indignados y ofendidos por el contenido de las declaraciones, en las cuales se señala el temor –fundado– del magistrado Hernán De León, presidente encargado de la Corte Suprema, a unas grabaciones que lo llevarán a suspender el juicio que lleva a cabo la Corte a Ricardo Alberto Martinelli Berrocal y declinar a efectos de que sea la justicia ordinaria la que lo juzgue.

Unos muestran sorpresa, otros acusan a los magistrados de corruptos, añaden que deben renunciar o que los juzgue la Asamblea Nacional de diputados. Algunos hacen llamados, para mí irresponsablemente, que rodeen la Corte para forzar las renuncia de todos los magistrados. Todos soslayan, quizás involuntariamente, el origen del temor del magistrado al señalar que lo grabaron, aunque no diga cuándo lo hicieron, las sospechas del origen de la grabación caen sobre Ricardo Alberto Martinelli Berrocal.

Es mi percepción que este reo de El Renacer por sospecha de haber cometido varios delitos, ha hecho todo lo posible, primero de descalificar a los magistrados de la Corte Suprema y a la justicia en general, segundo dilatar y enrarecer la audiencia con argucias jurídicas y no jurídicas.

También ha intentado descalificar al magistrado Jerónimo Mejía, y al magistrado fiscal Harry Díaz, ambos se han comportado dentro de la ley y estricto derecho en el juzgamiento del reo de El Renacer. Al no lograrlo recurre a las “grabaciones” que tiene su equipo e intenta chantajear al magistrado De León, quien muy “asustado” por el contenido de estas grabaciones acude a la procuradora, le cuenta sus penas y le transmite que el caso RM se va a caer.

Esto en mi opinión, es como el último recurso de Ricardo Alberto Martinelli Berrocal de que se suspenda el juicio al que es sometido, y en cumplimiento de su amenaza pública manifestada antes de terminar su periodo de cleptocracia, en la cual señaló que tenía dosieres de todos en Panamá, como advertencia para que no se metieran con él.

Entonces por qué se ataca a los magistrados de la Corte Suprema, cuando el propio De León, según las declaraciones de la procuradora, señala división de actuaciones de los nueve miembros de la Corte, en donde su voto como presidente de la Corte decide las votaciones, al inclinar la balanza de los que están a favor, o de los que están en contra. Señala De León, de acuerdo con la declaración de la procuradora, que es utilizado por el magistrado José Ayú Prado, expresidente de la Corte, quien sorpresivamente renunció dejando a De León como su sucesor.

Hoy día la suspicacia apunta a la sospecha por la súbita renuncia del magistrado expresidente, y las razones de su decisión. Nos preguntamos si tendría conocimiento de la debilidad, por razón de las grabaciones, del magistrado De León.

La procuradora en sus declaraciones sugiere a De León que denuncie a quienes lo chantajean, creo que es conducente, como urgente acción legal. Actúe en esa dirección magistrado Hernán De León, de no hacerlo, por el bien de la Corte y como gesto de respeto a sus colegas magistrados que están siendo cuestionados por su miedo a la grabación, no le queda más opción que renunciar. Que su miedo a esos “amigos” que le llevaron la grabación no perjudique el merecido castigo de quien ha hecho de la justicia su trapo, intentando manipularla a su favor para salir libre.

Renuncie magistrado Hernán De León, déjele su espacio a quien no tenga techo de cristal. Panamá se lo exige, la moral y la ética lo obligan.

Así lo percibo, así lo escribo.

El autor es analista político