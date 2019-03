Intereses entrelazados

Quiero compartir mis ideas sobre la forma como las grandes potencias y otros países conducen sus relaciones tomando en cuenta sus intereses. Comencemos por Estados Unidos de América. En esta primera potencia mundial el factor determinante en la actualidad es la personalidad del presidente Trump. Todo indica que la política exterior de Estados Unidos está determinada por lo que piensa el presidente, más que por los intereses exteriores tradicionales de ese país. Los comentaristas políticos opinan que la mayor preocupación de Trump es la posibilidad de que el Congreso lo llame a juicio (impeachment). Este llamamiento a juicio está vinculado con la investigación que lleva a cabo el fiscal especial Robert Muller, así como otras investigaciones de tipo judicial. Para oponerse a estas investigaciones Trump ha usado la estrategia de desacreditar la investigación que lleva a cabo el fiscal Muller, así como las declaraciones de su exabogado Michael Cohen, a quien tilda de mentiroso. Otra estrategia para distraer al electorado norteamericano que lo reelegiría en 2020 es magnificar los problemas de los norteamericanos. El mejor ejemplo es la construcción del muro en la frontera con México, proyecto que ahora quiere considerar como tema de seguridad nacional para poder utilizar recursos presupuestarios asignados al departamento de defensa y a otros asuntos. En este sentido Trump también plantea su posición sobre Venezuela porque le interesa aparecer como un presidente que se opone al socialismo, habida cuenta que el partido demócrata se inclina hacia la izquierda, y uno de los precandidatos se autodenomina socialista (Bernie Sanders).

Ya Trump dijo públicamente que Estados Unidos jamás será un país socialista con el claro propósito de opacar a Bernie Sanders y a otros políticos demócratas. O sea que Venezuela aparece en el tablero de ajedrez político internacional como una ficha de Trump. Quizás si no hubiera elecciones en el año 2020 y Trump no quisiera reelegirse, no le estaría dando importancia a Venezuela. Y como su reunión con Kim Jong Un en Vietnam no resultó como Trump quería, ahora el muro y Venezuela son más importantes que nunca para distraer la atención de las investigaciones que se llevan a cabo en Estados Unidos.

El caso de Cuba también merece consideración. Este país encontró durante varios años apoyo económico en Rusia, pero este apoyo terminó y entraron en lo que se denominó periodo especial durante el cual los cubanos pasaron mucho trabajo. Después apareció Chávez, que le dio a Cuba apoyo económico. Pero ahora la economía venezolana está en crisis y este apoyo casi no existe. La expectativa de Cuba es que los demócratas ganen las elecciones en el año 2020 y se revivan las políticas de Obama hacia Cuba. Por eso no sería de extrañar que en la próxima campaña política norteamericana la política hacia Cuba salga a relucir en los debates, sobre todo si Trump es nominado como candidato republicano. Seguramente Trump atacará cualquier beneficio, relación o intercambio con Cuba. Por el contrario, si los demócratas ganan la presidencia norteamericana en el año 2020, los cubanos se beneficiarían con una política económica distinta que ayudaría fuertemente a Cuba. Eso es elemental para el Gobierno cubano que ahora está haciendo cambios en su sistema económico para permitir mayor participación en la economía a los pequeños negocios independientes (cuentapropistas).

El caso de Venezuela se caracteriza por el apoyo que está recibiendo de Rusia y China. Este apoyo se explica por las elevadas sumas que China ha prestado a Venezuela. Pero se comenta que el Gobierno chino teme que el gobierno chavista no pueda pagarle y discretamente están apoyando a Juan Guaidó. Como es natural, los chinos desean que se les repaguen sus préstamos o que se le den concesiones en materia petrolera o minería, que les permita recobrar lo prestado. Es ingenuo pensar que los chinos apoyen a Venezuela por razones ideológicas o por simpatía. Obviamente, ellos no se han enamorado de las arepas y el joropo, sino que les interesa los recursos naturales de Venezuela.

Todo este juego de intereses determina en buena parte la política exterior de algunos países y para entender esta política hay que mirar el trasfondo de las relaciones.

El autor es abogado